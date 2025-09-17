Ινδία: 15χρονη σκοτώθηκε από κροκόδειλο ενώ μάζευε νερό από ποτάμι

Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοδυτική πολιτεία του Ρατζαστάν στην Ινδία, όπου μια 15χρονη έχασε τη ζωή της αφού της επιτέθηκε κροκόδειλος σε ένα ποτάμι καθώς εκείνη μάζευε νερό, όπως επιβεβαίωσε η τοπική αστυνομία την Τρίτη.

Το θύμα, που ταυτοποιήθηκε ως η 15χρονη Shivani Keva, είχε πάει στις όχθες του ποταμού Parvati στην περιοχή Baran το απόγευμα της Δευτέρας για να μαζέψει νερό, όταν το ερπετό της επιτέθηκε ξαφνικά, όπως αναφέρει η εφημερίδα Independent.

«Η Keva γέμιζε δοχεία με νερό, όταν ο κροκόδειλος την τράβηξε ξαφνικά μέσα στο ποτάμι», είπε ο αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος Kishanganj, Ramesh Chand.

Ντόπιοι που εργάζονταν σε κοντινά χωράφια είδαν την επίθεση και έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Αρκετοί μπήκαν με βάρκες στο ποτάμι σε μια προσπάθεια να τρομάξουν το ζώο και να ελευθερώσουν το κορίτσι, αλλά οι προσπάθειές τους αποδείχθηκαν μάταιες.

Η αστυνομία και πολλές ομάδες διάσωσης έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης στο ποτάμι, η οποία όμως σταμάτησε το βράδυ, λόγω δυσκολίας όρασης.

Το επόμενο πρωί, η σορός της 15χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στην επιφάνεια του ποταμού. Το σώμα της ανασύρθηκε και στάλθηκε για νεκροψία, η οποία επιβεβαίωσε ότι η άτυχη έφηβη πέθανε από πνιγμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, το σώμα της 15χρονης δεν έφερε σοβαρά τραύματα εκτός από βαθιά κοψίματα στα χέρια της, τα οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από τα δόντια του κροκοδείλου κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι -μετά το τέλος των ερευνών- η σορός της Shivani Keva παραδόθηκε στην οικογένειά της.

