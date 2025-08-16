Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο

Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο
1'
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 53χρονος άνδρας στην Ινδονησία, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το θύμα έκανε μπάνιο στον ποταμό Bulete στο Νότιο Σουλαουέσι το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), όταν το ερπετό του επιτέθηκε.

Ο 53χρονος προσπάθησε να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού αλλά το δάγκωμα του κροκόδειλου υπερνίκησε τις δυνάμεις του.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail έχουν καταγραφεί οι απέλπιδες προσπάθειες συγγενών και φίλων να πάρουν από το στόμα του ερπετού την άψυχη σορό του άτυχου άνδρα.

Οι ντόπιοι δήλωσαν σοκαρισμένοι, καθώς ο ποταμός, που χρησιμοποιείται συχνά για κολύμπι και πλύσιμο ρούχων, δεν θεωρούνταν μέχρι τώρα βιότοπος κροκοδείλων.

