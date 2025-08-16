Τρομακτικό βίντεο: 53χρονος βρήκε φρικτό θάνατο μετά από επίθεση κροκόδειλου - Βίντεο
Σοκάρει βίντεο με την αιματηρή επίθεση του ερπετού στον άτυχο άνδρα
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 53χρονος άνδρας στην Ινδονησία, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το θύμα έκανε μπάνιο στον ποταμό Bulete στο Νότιο Σουλαουέσι το απόγευμα της Πέμπτης (14/8), όταν το ερπετό του επιτέθηκε.
Ο 53χρονος προσπάθησε να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού αλλά το δάγκωμα του κροκόδειλου υπερνίκησε τις δυνάμεις του.
Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail έχουν καταγραφεί οι απέλπιδες προσπάθειες συγγενών και φίλων να πάρουν από το στόμα του ερπετού την άψυχη σορό του άτυχου άνδρα.
Οι ντόπιοι δήλωσαν σοκαρισμένοι, καθώς ο ποταμός, που χρησιμοποιείται συχνά για κολύμπι και πλύσιμο ρούχων, δεν θεωρούνταν μέχρι τώρα βιότοπος κροκοδείλων.