Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα

Newsbomb

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
ΚΟΣΜΟΣ
1'

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 22/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της πόλης Σινδργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας.

1869082pga.jpg

Ο σεισμός των 5 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης.

prkactive.gif

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Super League

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

23:46LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Κυριακάτικη βόλτα στο Ζάππειο με τους γιους της και τον σύντροφό της

23:37WHAT THE FACT

Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας

23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ηγηθεί της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι της Λεωφόρου - Δείτε τα γκολ

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 86-83: Βελτιώθηκε και νίκησε σε αγώνα ντέρμπι

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Πρόταση γάμου από... αέρος: Αγρότης φύτεψε χωράφι για να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του - Η αντίδρασή της

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (23/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν για τους νεο-οθωμανικούς στόχους

23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρή και η 36χρονη Μαρία έναν μήνα μετά τη μάχη της με τα εγκαύματα

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο τις πρώτες πρωινές ώρες - Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ