Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 22/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της πόλης Σινδργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας.

Ο σεισμός των 5 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης.