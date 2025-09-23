Μυστήριο o θάνατος νεαρής πρώην αναλύτριας της JP Morgan στην έπαυλη playboy μπάρμαν

Ο θάνατός της 24χρονης την Πρωτοχρονιά μέσα στο σπίτι του βασιλιά των μπαρ, σχεδόν 10 μήνες μετά δεν έχει σαφή αίτια

Μυστήριο o θάνατος νεαρής πρώην αναλύτριας της JP Morgan στην έπαυλη playboy μπάρμαν
Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες θανάτους μιας 24χρονη πρώην υπάλληλου της JP Morgan, η οποία βρέθηκε νεκρή στην έπαυλη ενός μεγιστάνα, ιδιοκτήτη μπαρ και εστιατορίων στη Βοστώνη, την Πρωτοχρονιά, μετά και την αποκάλυψη του ιατροδικαστή ότι πέθανε από δηλητηρίαση από MDMA, γνωστό και ως molly. Οι φίλοι της απορρίπτουν αυτό το σενάριο.

Η Τζούλια Φαν πέθανε στο σπίτι του 38χρονου Ραν Ντουάν, ο οποίος βρίσκεται πίσω από καινοτόμα μπαρ και ονομάστηκε από το GQ ως "ο πιο ευφάνταστος μπάρμαν της Αμερικής".

Η Φαν από το Μέιν, είχε πρόσφατα παραιτηθεί από τη δουλειά της ως αναλύτρια, και το προηγούμενο βράδυ είχε παρακολουθήσει μια συναυλία το προηγούμενο βράδυ με τον Ντουάν και άλλους φίλους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν φίλοι της, αργότερα της ζητήθηκε να φύγει από τον χώρο επειδή ήταν πολύ μεθυσμένη - κάτι που, όπως σημείωσαν, δεν ευσταθεί, καθώς η κοπέλα δεν ήταν ο τύπος που έπινε υπερβολικά ή έπαιρνε ναρκωτικά.

Αφού η Φαν φέρεται να διώχτηκε από τον χώρο, ο Ντουάν την οδήγησε στο σπίτι του στο Burlington, όπου οι κάμερες ασφαλείας τον έπιασαν να τη σηκώνειαπό το κάθισμα του συνοδηγού και να τη μεταφέρει στην εξώπορτά του, σύμφωνα με τη Boston Globe.

Εννέα ώρες αργότερα, ο Ντουάν έκανε ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα στο 911, αναφέροντας ότι η Φαν δεν ανταποκρινόταν. Η Φαν κηρύχθηκε νεκρή 30 λεπτά αργότερα.

Ο Ντουάν φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι είχε δει τη Φαν να βάζει κάτι στο στόμα της και σύμφωνα με τον ίδιο φέρεται να είπε σε κάποιον: "Νιώθω πραγματικά το molly τώρα".

Όμως οι φίλοι της Phan επιμένουν ότι δεν έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά και ότι ήταν πολύ συνειδητοποιημένη ως προς την υγεία της.

Η Boston Globe επανεξέτασε ένα μήνυμα όπου η Φαν αρνήθηκε "ψυχαγωγικά μαγικά" που της προσέφερε ο Ντουάν πριν από τη συναυλία, καθώς υποβαλλόταν τακτικά σε τεστ ναρκωτικών, προκειμένου να ανανεώσει τα φάρμακά της για τη ΔΕΠΥ,.

Ένας εκπρόσωπος του Ντουάν δήλωσε στην Globe ότι αναφερόταν στη μαριχουάνα.
Ο Ντουάν αρνήθηκε να μιλήσει για τον θάνατο της Φαν, επικαλούμενος την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα.

«Η Τζούλια ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς και γλυκούς ανθρώπους και είμαι συντετριμμένος από τον θάνατό της', δήλωσε στη Boston Globe.
'Τον περασμένο Ιανουάριο, οι ερευνητές ζήτησαν να μην σχολιάσω δημόσια το θέμα. Θα συνεχίσω να σέβομαι τη διαδικασία και -το σημαντικότερο- την ιδιωτική ζωή της Τζούλια- αλλά θέλω να εκφράσω ότι εκείνη, η οικογένειά της και όλοι όσοι την αγαπούσαν και τη φρόντιζαν είναι στις σκέψεις μου».

