«To ξενοδοχείο της καταστροφής»: Το ψηλότερο κτίριο στη Βόρεια Κορέα δεν είχε ποτέ πελάτη

Ένα γιγαντιαίο «κουφάρι» από σκυρόδεμα και χάλυβα υψώνεται πάνω από την Πιονγιάνγκ, σιωπηλός μάρτυρας μιας εποχής μεγαλόπνοων σχεδίων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Το ξενοδοχείο Ryugyong, γνωστό διεθνώς ως «Ξενοδοχείο της Καταστροφής», παραμένει το ψηλότερο κτίριο της Βόρειας Κορέας με ύψος 329 μέτρα, αλλά ούτε ένας επισκέπτης δεν έχει περάσει ποτέ το κατώφλι του.

