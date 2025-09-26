Νότια Κορέα: Νόμιμα τα τατουάζ από μη επαγγελματίες υγείας για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες

Από το 1992 έως σήμερα, όποιος έκανε τατουάζ χωρίς να ήταν ιατρικά εκπαιδευμένος αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών ή πρόστιμο έως 50 εκατομμύρια κορεατικά γουόν (σχεδόν 30.000 ευρώ)

Η Νότια Κορέα έκανε νόμιμη την τέχνη του τατουάζ από μη επαγγελματίες υγείας για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια, μετά από έντονες διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών να μπορούν να εργάζονται χωρίς το φόβο δίωξης ή παρενόχλησης.

Αν και τα τατουάζ είναι συνηθισμένα στη χώρα της Ασίας, μόνο οι επαγγελματίες υγείας μπορούσαν να τα παρέχουν στους πελάτες μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1992.

Ωστόσο, μετά την ψήφιση ενός νέου νόμου, του «Tattooist Act», από τη Γενική Συνέλευση της χώρας την Πέμπτη, οι μη επαγγελματίες υγείας - οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου - θα μπορούν πλέον να αποκτούν άδεια για να κάνουν νόμιμα τατουάζ.

Ο Lim Bo-ran, πρόεδρος της Κορεατικής Ομοσπονδίας Τατουάζ, ακούγοντας την απόφαση για την ψήφιση του νόμου, άρχισε να κλαίει: «Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί μου φαίνεται σαν όνειρο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων».

Από το 1992 έως σήμερα, όποιος έκανε τατουάζ χωρίς να ήταν ιατρικά εκπαιδευμένος αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών ή πρόστιμο έως 50 εκατομμύρια κορεατικά γουόν (σχεδόν 30.000 ευρώ).

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των τατουατζήδων που έχουν διωχθεί ποινικά, η Ένωση Τατουάζ της Νότιας Κορέας αναφέρει ότι παρέχει νομική υποστήριξη σε τουλάχιστον 50 κάθε χρόνο και πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που καταλήγουν να πληρώνουν πρόστιμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Νότιας Κορέας, το 2021 υπήρχαν περίπου 350.000 τατουατζήδες στη χώρα, οι περισσότεροι από τους οποίους ειδικεύονταν στο ημιμόνιμο τατουάζ για χείλη ή φρύδια.

Ωστόσο, σχετικά λίγοι από αυτούς είχαν ιατρικά προσόντα. Αντίθετα, οι περισσότεροι προέρχονται από τον χώρο της τέχνης ή της ομορφιάς, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Επειδή ασκούσαν τεχνικά μια παράνομη πρακτική, οι τατουατζήδες στη Νότια Κορέα δεχόντουσαν απειλές ή καταγγελίες από δυσαρεστημένους πελάτες.

Έντονη αντιπαράθεση με την ιατρική κοινότητα

Η ψήφιση του νέου νόμου ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με την ιατρική κοινότητα της Νότιας Κορέας.

Πριν από την ψήφισή του νόμου, ο Κορεατικός Ιατρικός Σύλλογος δήλωνε ότι τα τατουάζ «όχι μόνο βλάπτουν το δέρμα, αλλά μπορεί επίσης να ενέχουν άλλους κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής στη διάγνωση του καρκίνου».

Υπάρχουν επίσης ορισμένοι στον κλάδο που πιστεύουν ότι, παρά τη δημοτικότητά τους μεταξύ των νέων, η αλλαγή του νόμου δεν θα αντιστρέψει το στίγμα που συνοδεύει τα τατουάζ. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Νοτιοκορεατών εξακολουθεί να βλέπει αρνητικά τα τατουάζ.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ σε δύο χρόνια, ενώ όσοι θέλουν να κάνουν τατουάζ θα πρέπει να περάσουν εθνικές εξετάσεις, να ολοκληρώσουν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής και να τηρούν λεπτομερή αρχεία πελατών.

Η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ θα εξακολουθεί να περιορίζεται στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

