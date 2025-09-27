Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

Αποκαλύπτεται η προέλευση των Σλάβων και πώς αντικατέστησαν πληθυσμιακές ομάδες σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Newsbomb

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

Ουκρανές ντυμένες με παραδοσιακές λαϊκές φορεσιές σχηματίζουν κύκλο ενώ τραγουδούν λαϊκά τραγούδια κατά τη διάρκεια της γιορτής της Καλοκαιρινής Νύχτας μία παγανιστική σλαβική γιορτή

AP/ Efrem Lukatsky
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μεγάλης κλίμακας μελέτη αρχαίου dna εντόπισε την προέλευση των σλαβικών πληθυσμών σε μια περιοχή που εκτείνεται από τη νότια Λευκορωσία έως την κεντρική Ουκρανία. Η γενετική ανάλυση, αποκαλύπτει μια τεράστια δημογραφική μετατόπιση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μεταξύ του 6ου και του 8ου αιώνα μ.Χ.

Σύμφωνα με ερευνητές από το Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία, αυτή δεν ήταν μια μοναδική ή ομοιόμορφη μετανάστευση. Αντίθετα, η σλαβική επέκταση εκτυλίχθηκε μέσω μιας σειράς περιφερειακών προτύπων, αντικαθιστώντας πάνω από το 80% της τοπικής γονιδιακής δεξαμενής σε ορισμένες περιοχές, ενώ συγχωνεύτηκε με γηγενείς ομάδες σε άλλες.

Η εμφάνιση των Σλάβων στα αρχαιολογικά και γραπτά αρχεία έχει θέσει εδώ και καιρό ερωτήματα τόσο για ιστορικούς όσο και για γενετιστές. Ενώ τα πρώιμα μεσαιωνικά κείμενα αρχίζουν να αναφέρουν σλαβικές ομάδες τον 6ο αιώνα, ειδικά γύρω από την Κωνσταντινούπολη και τον Κάτω Δούναβη, ο μηχανισμός πίσω από την ταχεία εξάπλωσή τους παρέμεινε ασαφής. Ήταν κατάκτηση, αφομοίωση ή σταδιακή μετανάστευση;

Αυτή η νέα γενετική έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature, παρέχει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το πώς σχηματίστηκε και εξαπλώθηκε η σλαβική ταυτότητα.

Το πιο ξεκάθαρο σημάδι δημογραφικής αλλαγής εμφανίζεται σε περιοχές όπως η ανατολική Γερμανία και η Πολωνία, όπου οι γενετικές υπογραφές δείχνουν συντριπτική αντικατάσταση προϋπαρχόντων πληθυσμών.

Αν και παραμένουν κάποια ίχνη ανάμειξης με τοπικές ομάδες, η γενική εικόνα είναι αυτή της αντικατάστασης μεγάλης κλίμακας.

Κοινωνικές δομές που διαμορφώνονται από τη συγγένεια

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί οργανώθηκαν κοινωνικά. Στην ανατολική Γερμανία, η γενετική ανάλυση αποκαλύπτει στενά συνδεδεμένες κοινότητες που χτίζονται γύρω από πατρογραμμικές ομάδες συγγένειας. Αυτές οι μεγάλες, εκτεταμένες οικογένειες αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά των πρώιμων σλαβικών οικισμών, αντικαθιστώντας τις μικρότερες, πυρηνικές οικογένειες που χαρακτηρίζουν την περίοδο της μετανάστευσης.

Οι γυναίκες συχνά εγκατέλειπαν τα χωριά γέννησής τους για να παντρευτούν σε άλλες κοινότητες, υφαίνοντας περαιτέρω ένα δίκτυο γενετικών συνδέσεων μεταξύ των οικισμών. Όπως δήλωσαν οι ερευνητές, αυτό το μοντέλο συγγένειας πιθανότατα βοήθησε τις σλαβικές κοινότητες να διατηρήσουν τη συνοχή και την ταυτότητα καθώς μετακινούνταν προς τα δυτικά.

Αντίθετα, περιοχές όπως η Κροατία εμφανίζουν ένα πιο διαφοροποιημένο μοτίβο. Ενώ υπήρξε σημαντική εισροή ανατολικοευρωπαϊκής καταγωγής, η γενετική αντικατάσταση απείχε πολύ από το να ολοκληρωθεί. Οι τοπικές παραδόσεις και οι κοινωνικές δομές παρέμειναν ανέπαφες σε πολλά μέρη, αναμειγνύοντας με αυτές των νεοφερμένων. Αυτή η περιφερειακή ποικιλομορφία δείχνει μια πιο ευέλικτη και προσαρμοστική διαδικασία πολιτιστικής και γενετικής ολοκλήρωσης.

Διαρκής κληρονομιά στους σημερινούς πληθυσμούς

Ακόμη και σήμερα, το γενετικό αποτύπωμα αυτών των πρώιμων σλαβικών μεταναστεύσεων μπορεί ακόμα να ανιχνευθεί. Ένα παράδειγμα είναι οι Σόρβοι, μια σλαβόφωνη μειονότητα στην ανατολική Γερμανία. Παρά τους αιώνες πολιτιστικών και γλωσσικών αλλαγών γύρω τους, το γενετικό τους προφίλ παραμένει στενά ευθυγραμμισμένο με τους πρώιμους μεσαιωνικούς Σλάβους αποίκους.

Στα Βαλκάνια, επίσης, η κληρονομιά αυτής της δημογραφικής μετακίνησης είναι ορατή, αλλά σε πιο κατακερματισμένη μορφή. Γενετικά δεδομένα από την Κροατία και τις γειτονικές περιοχές δείχνουν διαφορετικά επίπεδα ανατολικοευρωπαϊκής καταγωγής, που συχνά αποτελούν μόνο το ήμισυ ή λιγότερο της σύγχρονης γονιδιακής δεξαμενής.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν μια μακρά διαδικασία επιγαμιών και προσαρμογής, παρά μια γρήγορη αντικατάσταση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονιστικός Μπακασέτας: «Συνδεδεμένη η ομάδα με την Ευρώπη, έχουμε μεγάλη ευθύνη»

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: «Ο πυρηνικός τζόγος της Μόσχας πρέπει να σταματήσει»

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Wall Street «βλέπει» περαιτέρω άνοδο του ευρώ: «Οδεύει και πάνω από τα 1,20 δολάρια»

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Ελλάδα ο Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό – «Σαν αδερφός μου ο Λεσόρ»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ποδοσφαιρική ομάδα δώρισε τα έσοδά της για τη βοήθεια θυμάτων πλημμυρών

18:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε και παίζει με Μπάγερν Μονάχου ο Τι Τζέι Σορτς!

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο προστατευμένα είναι τα ελληνικά αεροδρόμια σε επιθέσεις από drones

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από τα ξημερώματα του Σαββάτου

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

17:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επίθεση χάκερς στο Harrods: Υποκλάπηκαν προσωπικά δεδομένα πελατών

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Απόστολος Αλεξάκης - Ήταν πρωτεργάτης στο συνεταιριστικό εγχείρημα των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία παρέλαβε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:40ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλη μήνυμα 112 στη Δυτική Ελλάδα - Χάρτες με τις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

18:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή και μαχαιρώματα σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος για την κακοκαιρία: Ενημερωμένος χάρτης με τις περιοχές που θα βρέξει σφοδρά την Κυριακή

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές – Ο μισθός τους μπορεί να φτάνει τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γενετικό μυστήριο 1.500 ετών λύθηκε με μία μελέτη DNA - Αυτή είναι η καταγωγή των Σλάβων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας μουσικός στη Ρωσία παίζει μπουζούκι παρέα με μια αρκούδα

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο «Λιτλ Τζέι» ο άνθρωπος που διέταξε την τριπλή άγρια δολοφονία - Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Κατσίκης, ο τελευταίος Έλληνας αρματοποιός: Πώς αναβιώνει την πανάρχαια τέχνη και σφυρηλατεί ξανά τα όπλα του Αχιλλέα

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε σε κλινική αυτοκτονίας η Ρουθ Πόσνερ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, ηθοποιός και χορεύτρια

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ - «Η πόλη πολιορκείται από Antifa»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση του Μακρόν: Όλες οι φορές που ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε... ανώμαλα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ