Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood

Όπως χιλιάδες ηθοποιοί, η Tilly Norwood προσπαθεί και αυτή να φτιάξει μια επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ.

Αλλά σε αντίθεση με τους περισσότερους νέους ηθοποιούς που φιλοδοξούν να κατακτήσουν την κινηματογραφική βιομηχανία, η Tilly Norwood είναι ένας χαρακτήρας που έχει δημιουργηθεί εξ' ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Η Norwood, που έχει ονομαστεί η πρώτη «ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης» του Χόλιγουντ, είναι προϊόν μιας εταιρείας που ονομάζεται «Xicoia», η οποία δηλώνει ότι είναι το πρώτο πρακτορείο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

https://www.instagram.com/reel/DOGhGeKCmrm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από τη στιγμή που η ολλανδή παραγωγός και κωμικός Eline Van der Velden δημιούργησε την Tilly, έχει γίνει μεγάλο θέμα συζήτησης στο Χόλιγουντ. Όχι όμως για καλό λόγο.

Συνδικάτα, ηθοποιοί και σκηνοθέτες αντέδρασαν αμέσως στο προϊόν της Xicoia, διαμαρτυρόμενοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ηθοποιία. Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, το Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild) ανέφερε ότι «η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική».

Μέλη της SAG-AFTRA διαμαρτύρωνται έξω από τα γραφεία της NBC στο Rockefeller Center στις 17 Ιουλίου 2023, στη Νέα Υόρκη. Invision/AP/Αρχείου

«Για να είμαστε σαφείς, η "Tilly Norwood" δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών — χωρίς άδεια ή αποζημίωση», ανέφερε το Σωματείο. «Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, κανένα συναίσθημα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή και δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία».

https://www.instagram.com/p/DPOYqaWDnLe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Eline Van der Velden, ιδρύτρια του στούντιο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης Particle6, παρουσίασε για πρώτη φορά την Tilly Norwood το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Zurich Summit, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Τότε είπε ότι τα πρακτορεία ταλέντων ενδιαφέρονται για την Norwood και ότι αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την υπογραφή συμβολαίου.

Πολλοί στο Χόλιγουντ, όμως, ελπίζουν ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.

«Ελπίζω όλοι οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από κάποιον ατζέντη που το υποστηρίζει αυτό, να τον παρατήσουν», έγραψε η ηθοποιός Melissa Barrera στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πόσο αηδιαστικό».

«Κάθε πρακτορείο ταλέντων που εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο πρέπει να μποϊκοταριστεί από όλους», έγραψε η Natasha Lyonne στο Instagram. Η σταρ της σειράς «Russian Doll» σκηνοθετεί μια ταινία με τίτλο «Uncanny Valley», η οποία υπόσχεται να χρησιμοποιήσει «ηθική» τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με παραδοσιακές τεχνικές κινηματογραφικής παραγωγής.

«Εντελώς λανθασμένος τρόπος χρήσης του AI και ανησυχητικός», πρόσθεσε.

https://www.instagram.com/p/DJUKz82sXqh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο στην παραγωγή ταινιών, αν και η εφαρμογή της αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Ήταν ένα σημαντικό σημείο διαπραγμάτευσης στην μακρά απεργία της SAG-AFTRA που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023 με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων προστασίας για τη χρήση ομοιωμάτων και ερμηνειών ηθοποιών από την τεχνητή νοημοσύνη.

Έχουν υπάρξει πολλές αντιπαραθέσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στην υποκριτική. Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 2024 «The Brutalist» χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τους διαλόγους των Adrien Brody και Felicity Jones στα ουγγρικά, η αποκάλυψη της οποίας προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στον κλάδο.

Η Eline Van der Velden από την πλευρά της είπε: «Σε όσους έχουν εκφράσει την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης μου, Tilly Norwood, θέλω να τονίσω: αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο ενός ανθρώπου, αλλά ένα δημιουργικό έργο — ένα έργο τέχνης. Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, προκαλεί συζήτηση, και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας».

«Η δημιουργία της Tilly ήταν για μένα μια πράξη φαντασίας και δεξιοτεχνίας, παρόμοια με το να σχεδιάζεις έναν χαρακτήρα, να γράφεις έναν ρόλο ή να διαμορφώνεις μια παράσταση», πρόσθεσε. «Χρειάζεται χρόνος, δεξιότητα και επανάληψη για να ζωντανέψεις έναν τέτοιο χαρακτήρα».

https://www.instagram.com/p/DPIuBbhjLxe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αυτή η δήλωση μοιράστηκε επίσης στον λογαριασμό της Tilly Norwood στο Instagram. Οι αναρτήσεις της AI ηθοποιού περιλαμβάνουν φωτογραφίες της να πίνει καφέ, να ψωνίζει ρούχα και να προετοιμάζεται για διάφορα έργα. Ο λογαριασμός της έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 33.000 ακόλουθους.

