Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood

Η Tilly Norwood έχει ονομαστεί η πρώτη «ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης» του Χόλιγουντ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood

Η ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης, Tilly Norwood

Instagram: Tilly Norwood
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως χιλιάδες ηθοποιοί, η Tilly Norwood προσπαθεί και αυτή να φτιάξει μια επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ.

Αλλά σε αντίθεση με τους περισσότερους νέους ηθοποιούς που φιλοδοξούν να κατακτήσουν την κινηματογραφική βιομηχανία, η Tilly Norwood είναι ένας χαρακτήρας που έχει δημιουργηθεί εξ' ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Η Norwood, που έχει ονομαστεί η πρώτη «ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης» του Χόλιγουντ, είναι προϊόν μιας εταιρείας που ονομάζεται «Xicoia», η οποία δηλώνει ότι είναι το πρώτο πρακτορείο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

https://www.instagram.com/reel/DOGhGeKCmrm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από τη στιγμή που η ολλανδή παραγωγός και κωμικός Eline Van der Velden δημιούργησε την Tilly, έχει γίνει μεγάλο θέμα συζήτησης στο Χόλιγουντ. Όχι όμως για καλό λόγο.

Συνδικάτα, ηθοποιοί και σκηνοθέτες αντέδρασαν αμέσως στο προϊόν της Xicoia, διαμαρτυρόμενοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ηθοποιία. Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, το Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild) ανέφερε ότι «η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική».

Τεχνητή Νοημοσύνη - Ηθοποιοί

Μέλη της SAG-AFTRA διαμαρτύρωνται έξω από τα γραφεία της NBC στο Rockefeller Center στις 17 Ιουλίου 2023, στη Νέα Υόρκη.

Invision/AP/Αρχείου

«Για να είμαστε σαφείς, η "Tilly Norwood" δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών — χωρίς άδεια ή αποζημίωση», ανέφερε το Σωματείο. «Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, κανένα συναίσθημα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή και δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία».

https://www.instagram.com/p/DPOYqaWDnLe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Eline Van der Velden, ιδρύτρια του στούντιο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης Particle6, παρουσίασε για πρώτη φορά την Tilly Norwood το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Zurich Summit, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Τότε είπε ότι τα πρακτορεία ταλέντων ενδιαφέρονται για την Norwood και ότι αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την υπογραφή συμβολαίου.

Πολλοί στο Χόλιγουντ, όμως, ελπίζουν ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.

«Ελπίζω όλοι οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από κάποιον ατζέντη που το υποστηρίζει αυτό, να τον παρατήσουν», έγραψε η ηθοποιός Melissa Barrera στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πόσο αηδιαστικό».

«Κάθε πρακτορείο ταλέντων που εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο πρέπει να μποϊκοταριστεί από όλους», έγραψε η Natasha Lyonne στο Instagram. Η σταρ της σειράς «Russian Doll» σκηνοθετεί μια ταινία με τίτλο «Uncanny Valley», η οποία υπόσχεται να χρησιμοποιήσει «ηθική» τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με παραδοσιακές τεχνικές κινηματογραφικής παραγωγής.

«Εντελώς λανθασμένος τρόπος χρήσης του AI και ανησυχητικός», πρόσθεσε.

https://www.instagram.com/p/DJUKz82sXqh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο στην παραγωγή ταινιών, αν και η εφαρμογή της αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Ήταν ένα σημαντικό σημείο διαπραγμάτευσης στην μακρά απεργία της SAG-AFTRA που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2023 με την εφαρμογή ορισμένων μέτρων προστασίας για τη χρήση ομοιωμάτων και ερμηνειών ηθοποιών από την τεχνητή νοημοσύνη.

Έχουν υπάρξει πολλές αντιπαραθέσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στην υποκριτική. Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 2024 «The Brutalist» χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τους διαλόγους των Adrien Brody και Felicity Jones στα ουγγρικά, η αποκάλυψη της οποίας προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στον κλάδο.

Η Eline Van der Velden από την πλευρά της είπε: «Σε όσους έχουν εκφράσει την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης μου, Tilly Norwood, θέλω να τονίσω: αυτή δεν αποτελεί υποκατάστατο ενός ανθρώπου, αλλά ένα δημιουργικό έργο — ένα έργο τέχνης. Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, προκαλεί συζήτηση, και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας».

«Η δημιουργία της Tilly ήταν για μένα μια πράξη φαντασίας και δεξιοτεχνίας, παρόμοια με το να σχεδιάζεις έναν χαρακτήρα, να γράφεις έναν ρόλο ή να διαμορφώνεις μια παράσταση», πρόσθεσε. «Χρειάζεται χρόνος, δεξιότητα και επανάληψη για να ζωντανέψεις έναν τέτοιο χαρακτήρα».

https://www.instagram.com/p/DPIuBbhjLxe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αυτή η δήλωση μοιράστηκε επίσης στον λογαριασμό της Tilly Norwood στο Instagram. Οι αναρτήσεις της AI ηθοποιού περιλαμβάνουν φωτογραφίες της να πίνει καφέ, να ψωνίζει ρούχα και να προετοιμάζεται για διάφορα έργα. Ο λογαριασμός της έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 33.000 ακόλουθους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο πολυκατοικίας ο πατέρας της εξαιτίας του φονικού σεισμού στις Φιλιππίνες

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

19:34ΚΟΣΜΟΣ

«Κάντο όπως η Disney με τον Μίκυ Μάους» λέει για το Labubu το αφεντικό της κινεζικής Pop Mart και αποκαλύπτει το σχέδιό του

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν στη Γερμανία - Σχεδιάζαν επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρά επεισόδια στη Νάπολι πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:16LIFESTYLE

Selena Gomez: Άλλαξε τρία νυφικά στον γάμο της - Η εντυπωσιακή δεξίωση και οι εκλεκτοί καλεσμένοι

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Τhereference-paris: Η δέσμευση της Αιγύπτου στην κρίση της Γάζας: διπλωματία, διαμεσολάβηση και αλληλεγγύη

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι θησαυρού: Μυστικά, ιστορίες και κίνδυνοι - Σε ποια μέρη της Ελλάδας ψάχνουν για λίρες

19:04ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Παρακολουθούμε καθημερινά την υγεία του Πάνου Ρούτσι - Αρνείται εργαστηριακό έλεγχο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας ύποπτο για τις υπερπτήσεις drones

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν: Ψηφίστηκε ο δυσκολότερος παίκτης για να τον μαρκάρουν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσμοθετείται η πλήρης αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού - Εντάσσονται και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ για Πάνο Ρούτσι: Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Απέχει 75 μίλια από τη Λωρίδα, 80% πιθανότητα για επίθεση από το Ισραήλ δίνουν οι στοιχηματικές!

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Απέχει 75 μίλια από τη Λωρίδα, 80% πιθανότητα για επίθεση από το Ισραήλ δίνουν οι στοιχηματικές!

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι θησαυρού: Μυστικά, ιστορίες και κίνδυνοι - Σε ποια μέρη της Ελλάδας ψάχνουν για λίρες

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος - ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε μόνη από νηπιαγωγείο και περπάτησε 500 μέτρα χωρίς συνοδεία - Βίντεο ντοκουμέντο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Παρακολουθούμε καθημερινά την υγεία του Πάνου Ρούτσι - Αρνείται εργαστηριακό έλεγχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ