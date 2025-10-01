Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Το Χόλιγουντ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η πρόσφατη εμφάνιση της «Τίλι Νόργουντ», μιας «ηθοποιού» που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, φέρνει στο νου την υπόθεση της ταινίας «S1mOne» (2002) με τον Άλ Πατσίνο.

Στην ταινία, ο απογοητευμένος σκηνοθέτης δημιουργεί έναν ψηφιακό χαρακτήρα ηθοποιού για να αντικαταστήσει μια ατίθαση πρωταγωνίστρια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εικονικής σταρ που γρήγορα κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας σύγχυση σχετικά με την πραγματική της ύπαρξη.

Παρόμοια, η παρουσίαση της Τίλι Νόργουντ σε συνέδριο στη Ζυρίχη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA, που καταδίκασε την αντικατάσταση ζωντανών ανθρώπων ερμηνευτών από τεχνητά δημιουργημένους χαρακτήρες.

Ο σάλος που προκλήθηκε στο Χόλιγουντ γύρω από την εμφάνιση της Τίλι Νόργουντ, το περασμένο Σάββατο, σε σύνοδο της κινηματογραφικής βιομηχανίας στη Ζυρίχη, και η έντονη αντίδραση του σωματείου αντανακλούν τον τρόμο με τον οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί στον χώρο του θεάματος τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην σόου μπίζνες.

Η επίσημη παρουσίαση της Τίλι Νόργουντ περιελάμβανε μια εμφάνιση αυτού του φωτορεαλιστικού χαρακτήρα διάρκειας 20 δευτερολέπτων σε ένα βίντεο παρωδία με θέμα την παραγωγή τηλεοπτικής εκπομπής με τη βοήθεια της ΤΝ.

Η Τίλι είναι μια 20άρα που δεν θυμίζει κάποια συγκεκριμένη διασημότητα.

Η Ολλανδή ηθοποιός και παραγωγός Ελίν φαν ντερ Βέλντεν, το στούντιο παραγωγής ΤΝ της οποίας, το Particle6 που εδρεύει στο Λονδίνο, δημιούργησε την Τίλι Νόργουντ, δήλωσε στη διάρκεια της παρουσίασης στη σύνοδο στη Ζυρίχη, ότι το έργο της έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον.

Έπειτα από μήνες σκεπτικισμού, οι ατζέντηδες και οι κυνηγοί ταλέντων έχουν αρχίσει να της λένε: "Πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί σας", έγραψε το περιοδικό Variety επικαλούμενο δηλώσεις της φαν ντερ Βέλντεν.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η φαν ντερ Βέλντεν δήλωσε ότι σε μερικούς μήνες πιθανόν να ανακοινωθεί συμφωνία για τη δημιουργία του πρώτου πρακτορείου ταλέντων του είδους.

Οι ανησυχίες σχετικά με την εκμετάλλευση, ακόμη κι αντικατάσταση, των ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλιγουντ από σενάρια και από ηθοποιούς που δημιουργήθηκαν με τη χρήση ΤΝ ήταν μείζον θέμα στον πιο πρόσφατο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στο SAG-AFTRA με τα κινηματογραφικά στούντιο και με τις πλατφόρμες streaming.

Οι εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια υπολογιστή δεν είναι κάτι καινούργιο για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και το ενισχυμένο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης λογισμικό αναδύθηκαν πιο πρόσφατα μέσα από διάφορα εφέ όπως η τεχνολογία "αντιγήρανσης" που επιτρέπει στους ηθοποιούς να εμφανίζονται με νεότερες εκδοχές του εαυτού τους.

Δείτε το trailer της ταινίας Simone του 2022:

«Η δημιουργητικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

Ωστόσο, η προοπτική πρακτορείων ηθοποιών που ξαφνικά ενδιαφέρονται για μορφές που έχουν δημιουργηθεί μέσω της ΤΝ προκάλεσε τη σφοδρή καταδίκη της SAG-AFTRA, η οποία εκπροσωπεί 160.000 ηθοποιούς, εκφωνητές, παρουσιαστές, κασκαντέρ και άλλους καλλιτέχνες.

"Η δημιουργητικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική. Το σωματείο αντιτίθεται στην αντικατάσταση των ανθρώπων με συνθετικά όντα", αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Το βίντεο-παρωδία, το οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε τον Ιούλιο, περιλαμβάνει ουσιαστικά 16 χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της ΤΝ.

Αλλά η Τίλι Νόργουντ, μια ελκυστική φιγούρα με καστανά μαλλιά μέχρι τους ώμους και καστανά μάτια, με βρετανική προφορά και δικό της προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αυτή που ξεχωρίζει.

Μια ανάρτηση στο Facebook που αποδίδεται στην Τίλι αναφέρει: "Μπορεί να έχω δημιουργηθεί με ΤΝ, αλλά αυτή τη στιγμή έχω πολύ αληθινά συναισθήματα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη γι'αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει".

Κι αυτό δεν άρεσε στους αξιωματούχους του SAG-AFTRA.

"Για να είμαστε ξεκάθαροι, 'Η Τίλι Νόργουντ' δεν είναι ηθοποιός. Είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε μέσα από πρόγραμμα υπολογιστή και εκπαιδεύτηκε πάνω στο έργο αναρίθμητων επαγγελματιών ηθοποιών χωρίς κάποια άδεια ή αποζημίωση", ανέφερε το σωματείο σε ανακοίνωσή του.

«Η Τίλι Νόργουντ δεν αντικαθιστά ένα ανθρώπινο ον»

Η φαν ντερ Βέλντεν επεδίωξε να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες με μήνυμά της στο Instagram, στο οποίο λέει ότι η Τίλι Νόργουντ ''δεν αντικαθιστά ένα ανθρώπινο ον, αλλά είναι μια δημιουργική εργασία--ένα έργο τέχνης. Και όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από εκείνη, προκαλεί συζήτηση κι αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας".

Σε συνέντευξή της τον Ιούλιο στο έντυπο Broadcast International, η φαν ντερ Βέλντεν υπηρξε πιο προκλητική: "Θέλουμε να γίνει η Τίλι η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον, η Νάταλι Πόρτμαν, αυτός είναι ο στόχος μας".

Πάντως, δεν έχουν πειστεί όλοι για τη δυναμική της. Ο Ιβ Μπερκί, διεθυντής του τμήματος ΤΝ στα μέσα ενημέρωσης στο Κέντρο Τεχνολογίας της Ψυχαγωγίας του πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, χαρακτήρισε "ανοησίες" την περίπτωση.

"Υπάρχει πολλή νευρικότητα και πολύς φόβος σχετικά με την αντικατάσταση των καλλιτεχνών και αυτό είναι κατανοητό", λέει.

Αλλά κρίνοντας από τις καθημερινές του επαφές με στελέχη του Χόλιγουντ, ο Μπερκί επιμένει ότι το ενδιαφέρον ανάμεσα στους "σοβαρούς ανθρώπους" για τη δημιουργία συνθετικών χαρακτήρων είναι μηδενικό.

"Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει μια βάση θαυμαστών. Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι άνθρωπος", καταλήγει.

