Βίντεο από το μέλλον; Δύο προσομοιωτές ενώ μιλούν σαν άνθρωποι, αλλάζουν γλώσσα

Πολλά έχουν ακουστεί για τις δυνατότητες και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο το παρακάτω βίντεο είναι τουλάχιστον περίεργο, αν όχι αλλόκοτο...

Το βίντεο δείχνει δύο προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν μια τηλεφωνική κλήση, το ένας ως ρεσεψιονίστ ξενοδοχείου και το άλλο ως επισκέπτης. Αρχικά μιλούν στα αγγλικά, αλλά μόλις συνειδητοποιούν ότι είναι και οι δύο μηχανές, εγκαταλείπουν την ανθρώπινη γλώσσα και αρχίζουν να επικοινωνούν μέσω μιας παράξενης ροής τόνων και θορύβων που μοιάζουν με modem.

Αυτό δεν είναι τυχαίο — είναι ένα σύστημα που ονομάζεται Gibberlink, βασισμένο στο GGWave, το οποίο κωδικοποιεί τα δεδομένα σε ηχητικά κύματα, ώστε τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακουστικά. Το έργο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός hackathon της ElevenLabs και κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Οι υποστηρικτές του το βλέπουν ως μια γεύση από μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ μηχανών, ενώ οι επικριτές το βρίσκουν ανησυχητικό, επειδή η «συνομιλία» γίνεται ακατανόητη για τους ανθρώπους, δημιουργώντας ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

https://www.instagram.com/p/DO7BGmwkSjl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης