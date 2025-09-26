«ChatGPT, ποιες μετοχές πρέπει να αγοράσω;» - Η τεχνητή νοημοσύνη «μπαίνει» στα χρηματιστήρια

Η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μία τεράστια άνθηση στην αγορά των «ηλεκτρονικών συμβούλων επενδύσεων»

Καθώς το ChatGPT πλησιάζει τα τρίτα του γενέθλια, έχει εισβάλλει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, ακόμη και στα χρηματοοικονομικά. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) τροφοδοτεί μια ραγδαία άνθηση στην αγορά των «ηλεκτρονικών συμβούλων επενδύσεων» (robo-advisory) δίνοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και αναλύσεις που κάποτε ήταν αποκλειστικά προνόμιο μεγάλων τραπεζών και θεσμικών επενδυτών.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της eToro, τουλάχιστον ένας στους δέκα ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιεί ήδη κάποιο chatbot για να επιλέξει μετοχές. Η τάση επιβεβαιώνεται και από τις προβλέψεις της εταιρείας Research and Markets, η οποία αναμένει ότι η αγορά «ρομποτικών συμβούλων επενδύσεων» που περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες και βασισμένες σε αλγόριθμους χρηματοοικονομικές συμβουλές, θα αυξηθεί στα 471 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2029, από 61,7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Η τεχνολογία, όπως το ChatGPT της OpenAI ή το Gemini της Google, έχει «εκδημοκρατίσει» την πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα. Ένας πρώην αναλυτής της UBS λόγου χάρη, ο Τζέρεμι Λέουνγκ, χρησιμοποιεί το ChatGPT για την ανάλυση μετοχών από τη στιγμή που έχασε τη δουλειά του. «Δεν έχω πλέον την πολυτέλεια ακριβών υπηρεσιών», λέει τονίζοντας ότι το ChatGPT μπορεί να αναπαράγει πολλές από τις ροές εργασίας που έκανε στο παρελθόν. Προειδοποιεί ωστόσο οτι μπορεί να χαθούν κρίσιμα δεδομένα και αναλύσεις.

Παρόλα αυτά, η χρηματιστηριακή εταιρεία eToro διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί ιδιώτες επενδυτές δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν εργαλεία AI για την επιλογή ή την τροποποίηση των επενδύσεών τους, ενώ το 13% το κάνει ήδη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό αυτό φτάνει το 40%.

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στις επενδύσεις, οι ειδικοί προειδοποιούν για τους υψηλούς κινδύνους της συγκεκριμένης πρακτικής. Το ίδιο το ChatGPT άλλωστε δίνει συμβουλή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό για επαγγελματικές οικονομικές συμβουλές.

Ο Νταν Μοζούλσκι, διευθύνων σύμβουλος της eToro στο ΗΒ, δηλώνει ότι «είναι επικίνδυνο να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα γενικά μοντέλα όπως το ChatGPT ή το Gemini ως...κρυστάλλινες σφαίρες». Ο ίδιος λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται πλατφόρμες ΑΙ που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για την ανάλυση αγορών, καθώς «τα γενικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναφέρουν εσφαλμένα στοιχεία και ημερομηνίες, να βασίζονται υπερβολικά σε μια προκαθορισμένη αφήγηση και να στηρίζονται στην παρελθούσα πορεία των τιμών για να προσπαθήσουν να προβλέψουν το μέλλον»

Η υπερβολική εμπιστοσύνη στα εργαλεία ΑΙ μπορεί να οδηγήσει τους μικροεπενδυτές σε κινδύνους, καθώς ενδέχεται να χρησιμοποιούν ακατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. «Εάν οι άνθρωποι νιώσουν άνετα να επενδύσουν χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να βγάλουν χρήματα, μπορεί να μην είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα σε μια κρίση ή ύφεση», προειδοποιεί ο Λέουνγκ.



