Νέα εποχή για το ChatGPT – Αυτόματη ανάλυση ηλικίας και μήνυμα στις Αρχές για «σκέψεις αυτοκτονίας»

Η OpenAI εισάγει γονικό έλεγχο στο ChatGPT για τους νεαρούς χρήστες. Όσοι είναι κάτω των 18 ετών, θα προστατεύονται από περιεχόμενο σχετικό με ερωτικές σχέσεις και αναφορές περί αυτοκτονίας, ενώ, όταν χρειάζεται, θα απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας.

Παράλληλα, η OpenAI αναπτύσσει ένα σύστημα που θα μπορεί να αναλύει αυτόματα την ηλικία των χρηστών.

Ο «κολοσσός» της τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία γονικού ελέγχου εντός του μήνα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών που χρησιμοποιούν το εργαλείο.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η χρήση της πλατφόρμας από παιδιά και εφήβους θα είναι ασφαλής και κατάλληλη για την ηλικία τους.

Η OpenAI εργάζεται, επίσης, πάνω σε ένα σύστημα αυτόματης εκτίμησης της ηλικίας. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, εάν διαπιστωθεί ότι ένας χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, το ChatGPT θα ενεργοποιεί μία ειδικά προσαρμοσμένη, περιορισμένη και ασφαλή διάδραση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εξήγησε ότι η εκτίμηση ηλικίας θα βασίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, το σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία «κάτω των 18» για λόγους ασφαλείας. Ο Άλτμαν σημείωσε ακόμη ότι σε ορισμένες χώρες ή εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται και ταυτοποίηση της ταυτότητας.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό συνεπάγεται παραχώρηση της ιδιωτικότητας για ενήλικες χρήστες, αλλά το θεωρούμε αποδεκτό τίμημα για την προστασία των παιδιών», τόνισε.

Αν ένα παιδί αναφέρει σκέψεις αυτοκτονίας στην τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα θα ειδοποιεί τους γονείς κι εφόσον κριθεί απαραίτητο και τις αρμόδιες Αρχές.

Τα μέτρα αυτά έρχονται έπειτα από μία σοκαριστική υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μία οικογένεια κατηγορεί το ChatGPT ότι ενθάρρυνε τον νεαρό γιο τους να αυτοκτονήσει. Η υπόθεση αυτή έχει οδηγήσει σε ενδελεχή έρευνα εις βάρος της εταιρείας.

