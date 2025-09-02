Το ChatGPT βρήκε τον τρόπο: Πώς θα δείτε ποιος σας έκανε unfollow στο Instagram

Το Instagram συνεχίζει να πειραματίζεται με νέα χαρακτηριστικά – από διαδραστικούς χάρτες μέχρι συνεργασίες με διάσημους. Παράλληλα, όμως, οι χρήστες ζητούν επίμονα τα ίδια βασικά πράγματα: την επιστροφή στο χρονολογικό feed, την επαναφορά του following activity tab και, κυρίως, τη δυνατότητα να δουν ποιος τους έκανε unfollow.

Παρά τις συνεχείς αιτήσεις, η εταιρεία δεν έχει προσφέρει ποτέ επίσημο τρόπο για να παρακολουθεί κανείς ποιοι σταμάτησαν να τον ακολουθούν. Έτσι, πολλοί αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους να ξεπεράσουν τον περιορισμό – και πρόσφατα μια χρήστρια βρήκε έναν απλό αλλά έξυπνο τρόπο, αξιοποιώντας το ChatGPT.

Το hack που τράβηξε την προσοχή

Η Jules Antoinette (@libvoriann) μοιράστηκε στο Instagram ένα σύντομο βίντεο, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Αφού το Instagram δεν θέλει να μας δώσει εφαρμογή για unfollow, το ChatGPT βρήκε τον τρόπο».

Το βίντεο ξεπέρασε τις 100.000 προβολές, και ο τρόπος που περιέγραψε είναι τόσο απλός που προκαλεί εντύπωση πως κανείς δεν τον είχε σκεφτεί νωρίτερα.

Βήμα-βήμα η διαδικασία

Η μέθοδος δεν απαιτεί καμία τρίτη εφαρμογή, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους για τον λογαριασμό σου. Τα βήματα είναι τα εξής:

Ανοίγεις το Κέντρο λογαριασμών (Accounts Centre) από το μενού με τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά στο προφίλ σου. Επιλέγεις «Οι πληροφορίες και τα δικαιώματά σας» (Your information and permissions). Πατάς «Εξαγωγή των πληροφοριών σας» (Export your information). Στην επόμενη οθόνη, επιλέγεις «Προσαρμογή πληροφοριών» (Customise information) και τικάρεις μόνο την επιλογή «Ακόλουθοι και ακολουθούμενοι» (followers and following). Μπορείς επίσης να ορίσεις ημερομηνία για το εύρος των δεδομένων. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα λάβεις ειδοποίηση και κατεβάζεις το αρχείο στη συσκευή σου. Τέλος, ανεβάζεις το αρχείο στο ChatGPT με το prompt: «Διάβασε το αρχείο μου και δείξε μου ποιοι δεν με ακολουθούν πίσω, δίνοντάς μου το link για το προσωπικό προφίλ του καθενός».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το ChatGPT παρέχει τον πλήρη κατάλογο των unfollowers, χωρίς να χρειάζεται να εμπιστευτείς καμία εξωτερική εφαρμογή.

Γιατί ξεχώρισε το hack

Για χρόνια, οι χρήστες που ήθελαν να παρακολουθούν τα unfollows τους βασίζονταν σε τρίτες εφαρμογές, με κίνδυνο για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων και του λογαριασμού τους. Η λύση με το ChatGPT είναι η πρώτη που παρέχει ακριβές αποτέλεσμα, χωρίς κανένα ρίσκο και χωρίς την ανάγκη πρόσθετου λογισμικού.

Φυσικά, κάποιοι θεωρούν ότι τα unfollows δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία και ότι δεν καθορίζουν τις πραγματικές σχέσεις στα social media. Ωστόσο, η περιέργεια για το ποιοι παραμένουν «πιστοί» ακόλουθοι παραμένει έντονη, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το Instagram, όπου η αλληλεπίδραση με τους followers είναι καθοριστική.

Η εφευρετικότητα της Jules έκανε το hack viral, αποδεικνύοντας ότι με λίγη δημιουργικότητα και τη σωστή χρήση της τεχνολογίας, μπορεί κανείς να ξεπεράσει περιορισμούς που φαινομενικά είναι αδύνατο να παρακαμφθούν.