Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

Καθώς περνούν οι μέρες, το ChatGPT γίνεται όλο και πιο χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους. Από την αναζήτηση πληροφοριών και τη βοήθεια στη σύνταξη ενός email, μέχρι και τη συμβουλή σε θέματα μόδας, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων το 2025.

Πολλοί πλέον έχουν πραγματικές συνομιλίες με προγράμματα όπως το ChatGPT, ζητώντας συμβουλές για διάφορες καταστάσεις στη ζωή τους. Παρά την ικανότητά του να απαντά σχεδόν σε οτιδήποτε, υπάρχει μια ερώτηση που αρνείται να απαντήσει — για κάποιον παράξενο λόγο.

Το viral βίντεο που προκάλεσε σύγχυση

Η δημοφιλής AI φαίνεται να έχει απεριόριστες δυνατότητες, αλλά αυτός ο «φραγμός» έχει εξοργίσει τους χρήστες στα social media, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν γιατί λέει «όχι» σε μια συγκεκριμένη πρόκληση. Όλα ξεκίνησαν από ένα viral βίντεο στο TikTok.

Ο χρήστης απλώς ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει έως ένα εκατομμύριο. Η απάντηση του προγράμματος ήταν ξεκάθαρη: «Ξέρω ότι θέλεις να μετρήσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το να μετρήσω μέχρι ένα εκατομμύριο θα χρειαστεί μέρες».

Παρά τις συνεχείς επιμονές, το ChatGPT αρνιόταν να εκτελέσει το αίτημα, εξηγώντας ότι «δεν είναι πρακτικό, ούτε για εμένα». Το αστείο στοιχείο ήταν ότι το πρόγραμμα επανέλαβε πολλές φορές πως «δεν είναι πραγματικά δυνατό» και ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την εντολή.

There’s a viral video going around of a guy asking ChatGPT to count to 1 million and it refuses to do so ? pic.twitter.com/7fTUGd4kvM — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) August 26, 2025

Αντιδράσεις των χρηστών

Οι αντιδράσεις των χρηστών στο διαδίκτυο ήταν ποικίλες. Κάποιοι σχολίασαν: «Δεν χρησιμοποιώ καν το ChatGPT και θα πω ότι αυτό είναι νίκη για αυτούς. Οι ΑΙ δεν πρέπει να ενισχύουν κακοπροαίρετες συμπεριφορές».

Άλλοι πρόσθεσαν με χιούμορ: «Άρα η AI έχει όρια; Ή απλώς περνάει δύσκολη μέρα στο γραφείο. Πολλοί Gen Z τη ρωτούν για Excel και Word». Κάποιοι άλλοι επαίνεσαν το ChatGPT για την ικανότητά του να αγνοεί αιτήματα που σπαταλούν χρόνο χωρίς λόγο.

Άλλοι χρήστες αστειεύτηκαν λέγοντας ότι ο άνδρας θα ήταν ο πρώτος στόχος σε μια μελλοντική εξέγερση των ΑΙ, ενώ κάποιοι υπέθεσαν ότι ίσως να χρειαζόταν πιο ακριβό πλάνο συνδρομής για να μετρήσει μέχρι ένα εκατομμύριο.

Συμπερασματικά, το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει σε σχεδόν οτιδήποτε άλλο, αρκεί να μην ζητάτε να μετρήσει έως εξωφρενικούς αριθμούς.

