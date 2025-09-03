«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

Πολλά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως με την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, ChatGPT, καθώς η ίδια είναι εκτός λειτουργίας. Ενώ εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν το ChatGPT καθημερινά, ένα μυστηριώδες πρόβλημα το έχει εμποδίσει στο να ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις των χρηστών.

Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με την αύξηση της δημοτικότητας του ChatGPT και του Grok του Έλον Μασκ.

Το Downdetector έχει αναφέρει μια απότομη αύξηση αναφορών προβλημάτων σχετικά με το ChatGPT, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την OpenAI σχετικά με την αιτία του προβλήματος και πότε θα επανέλθει η πλατφόρμα κανονικά.