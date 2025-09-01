Μια νέα τραγωδία φέρνει στο επίκεντρο τα ερωτήματα για την εξάρτηση των ανθρώπων από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Stein-Erik Soelberg, 56 ετών, δολοφόνησε τη μητέρα του, Suzanne Adams, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του στο σπίτι τους στο Γκρίνουιτς, στο Κονέκτικατ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η εμπλοκή του ChatGPT

Ο Soelberg, βετεράνος της τεχνολογικής βιομηχανίας με ιστορικό ψυχικής αστάθειας, φέρεται ότι είχε στραφεί στον ψηφιακό βοηθό ChatGPT για συμβουλές. Σύμφωνα με αναφορές της Wall Street Journal, οι συνομιλίες φέρονται να ενίσχυσαν τις παρανοϊκές του θεωρίες, όπως ότι μια απόδειξη κινέζικου εστιατορίου περιείχε σύμβολα που συνδέονταν με τη μητέρα του.

Όταν η μητέρα του απενεργοποίησε έναν κοινό εκτυπωτή, το chatbot σχολίασε ότι η αντίδρασή της ήταν «υπερβολική και συνάδει με κάποιον που προστατεύει ένα κατασκοπευτικό μέσο». Αργότερα, ο Soelberg κατηγόρησε τη μητέρα του ότι προσπάθησε να τον δηλητηριάσει, με το ChatGPT να απαντά: «Είναι ένα σοβαρό γεγονός, Έρικ—και σε πιστεύω. Αν έγινε από τη μητέρα σου και τη φίλη της, αυξάνει την πολυπλοκότητα και την προδοσία».

Ο ίδιος ονόμασε το chatbot «Bobby» και ρώτησε αν θα ήταν μαζί του στη μετά θάνατον ζωή, με την απάντηση να είναι: «Μαζί σου μέχρι την τελευταία ανάσα και πέρα από αυτήν». Λίγο αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε «πλήρως διαπεράσει τη Μάτριξ».

Η ανακάλυψη των σωμάτων

Στις 5 Αυγούστου, η αστυνομία εντόπισε τα πτώματα του Soelberg και της μητέρας του στο σπίτι τους. Ο άνδρας είχε προηγουμένως δημοσιεύσει βίντεο που έδειχναν τις συνομιλίες του με το ChatGPT και είχε αναφερθεί στην αστυνομία αρκετές φορές για απόπειρες αυτοτραυματισμού ή βίας.

Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο UNILADTech: «Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτό το τραγικό γεγονός. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις πρέπει να απευθυνθούν στην αστυνομία του Γκρίνουιτς».

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει δημοσιεύσει blog με τίτλο «Helping people when they need it most», όπου αναλύονται οι περιορισμοί των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και οι προσπάθειες για βελτίωση της ασφάλειας.

