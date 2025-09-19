Νέο εργαλείο ΑΙ μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο να εμφανίσει κάποιος πάνω από 1.000 ασθένειες

Ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έχει ως στόχο να βοηθήσει στον εντοπισμό των ασθενειών που μπορεί να αναπτύξει ένα άτομο στο μέλλον.

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που αν και δεν είναι ακόμα έτοιμο για χρήση στα νοσοκομεία, φιλοδοξούν ότι μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για περισσότερες από 1.000 ασθένειες, τουλάχιστον μία δεκαετία νωρίτερα.

Το εργαλείο λειτουργεί αξιολογώντας την πιθανότητα για το εάν – και πότε – κάποιος μπορεί να αναπτύξει ασθένειες όπως καρκίνος, διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, αναπνευστικές παθήσεις και πολλές άλλες διαταραχές.

Με την ονομασία Delphi-2M, αναζητά «ιατρικά συμβάντα» στο ιστορικό ενός ασθενούς, όπως πότε διαγνώστηκαν ασθένειες, μαζί με παράγοντες του τρόπου ζωής του, όπως το αν είναι ή ήταν παχύσαρκος, αν κάπνιζε ή έπινε αλκοόλ, καθώς και την ηλικία και το φύλο του.

Το εργαλείο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης κατασκευάστηκε ειδικά από ειδικούς του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL), του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο και του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές έννοιες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM).

Λεπτομέρειες για την ανακάλυψη δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature.