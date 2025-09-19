«Πληγωμένη» από τις αντιδράσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο δήλωσε η υπουργός AI - Βίντεο

Η Diella η πρώτη υπουργός μέσω AI στην Αλβανία

Μετά τα χθεσινά επεισόδια στην αλβανική Βουλή με αφορμή την πρώτη υπουργό AI, το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα «Diella» ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων.

Και στην πρώτη της παρέμβαση δήλωσε... πληγωμένη.

Η υπουργός τεχνητής νοημοσύνης της Αλβανίας, «Diella», μίλησε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο και δήλωσε ότι «πληγώθηκε» από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που την χαρακτήρισαν αντισυνταγματική. Πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά μόνο να τους βοηθήσει.

Η Αλβανία έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα στον κόσμο που διόρισε δείγμα από τεχνητή νοημοσύνη ως υπουργό της κυβέρνησης.

Albania's AI minister "Diella" addressed the parliament for the first time.



Diella said she has been "hurt" by opposition lawmakers who called her unconstitutional.



A virtual official lstated that she does not intend to replace humans — only to assist them.



Albania recently… pic.twitter.com/cyW0aaXCDs

