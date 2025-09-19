«Πληγωμένη» από τις αντιδράσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο δήλωσε η υπουργός AI - Βίντεο
Η Αλβανία έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα στον κόσμο που διόρισε τεχνητή νοημοσύνη ως υπουργό της κυβέρνησης.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μετά τα χθεσινά επεισόδια στην αλβανική Βουλή με αφορμή την πρώτη υπουργό AI, το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα «Diella» ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων.
Και στην πρώτη της παρέμβαση δήλωσε... πληγωμένη.
Η υπουργός τεχνητής νοημοσύνης της Αλβανίας, «Diella», μίλησε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο και δήλωσε ότι «πληγώθηκε» από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που την χαρακτήρισαν αντισυνταγματική. Πρόσθεσε ότι δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά μόνο να τους βοηθήσει.
Η Αλβανία έγινε πρόσφατα η πρώτη χώρα στον κόσμο που διόρισε δείγμα από τεχνητή νοημοσύνη ως υπουργό της κυβέρνησης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Sword of Wisdom: Μια μαγευτική πνευματική εμπειρία για πρώτη φορά στην Αθήνα
11:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ
11:34 ∙ LIFESTYLE
Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ