Σκηνές απείρου κάλλους στην αλβανική Βουλή για την υπουργό AI - Βίντεο
Η Αλβανία είναι η πρώτη χώρα του πλανήτη που υπουργοποιεί ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης
Η πρώτη υπουργός AI αποτέλεσε το «μήλον της έριδος» σε σκηνή έντασης που εκτυλίχθηκε στην αλβανική Βουλή, καθώς το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα «Diella» ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων.
Σε σκηνές-παράδειγμα κοινοβουλευτισμού, δύο βουλευτές πέταξαν βιβλία με το Σύνταγμα και τον κανονισμό πάνω από το κεφάλι του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.
Σε μια συζήτηση που αναμενόταν να είναι μαραθώνια, αλλά διεκόπη εντός είκοσι λεπτών, ο Ράμα επρόκειτο να παρουσιάζει την Diella, η οποία παρουσιάστηκε στην ολομέλεια της αλβανικής Βουλής μέσω οθόνης.
Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα ανέφερε ότι η νέα υπουργός θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.
Η αντιπολίτευση κατηγόρησε επίσης τον Ράμα για την απουσία ουσιαστικής συζήτησης πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή.
«Αυτή η θητεία βασίζεται στο έγκλημα, στη διαφθορά, στα ναρκωτικά και στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος.