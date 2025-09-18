Σκηνές απείρου κάλλους στην αλβανική Βουλή για την υπουργό AI - Βίντεο

Η πρώτη υπουργός AI αποτέλεσε το «μήλον της έριδος» σε σκηνή έντασης που εκτυλίχθηκε στην αλβανική Βουλή, καθώς το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης με το όνομα «Diella» ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων.

Σε σκηνές-παράδειγμα κοινοβουλευτισμού, δύο βουλευτές πέταξαν βιβλία με το Σύνταγμα και τον κανονισμό πάνω από το κεφάλι του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.

Σε μια συζήτηση που αναμενόταν να είναι μαραθώνια, αλλά διεκόπη εντός είκοσι λεπτών, ο Ράμα επρόκειτο να παρουσιάζει την Diella, η οποία παρουσιάστηκε στην ολομέλεια της αλβανικής Βουλής μέσω οθόνης.

?? Opposition lawmakers from the Democratic Party threw bottles and copies of the constitution at PM Edi Rama and his cabinet following the "speech" by the virtual AI minister "Diella."



The marked the end of the first session of the new legislature. pic.twitter.com/OO0esb7M0R — kos_data (@kos_data) September 18, 2025

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ο Ράμα ανέφερε ότι η νέα υπουργός θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

VIDEO: ?? Albania's new AI-generated minister makes first address to parliament



The world's first AI government minister defended her role as "not here to replace people, but to help them". 'Diella' was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε επίσης τον Ράμα για την απουσία ουσιαστικής συζήτησης πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή.

«Αυτή η θητεία βασίζεται στο έγκλημα, στη διαφθορά, στα ναρκωτικά και στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων της χώρας», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος.

