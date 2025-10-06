Μέρκελ: Βολές για τη στάση Πολωνίας και Βαλτικής πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε μεταξύ άλλων πως είχε προτείνει συνάντηση μεταξύ της ίδιας, του Μακρόν και του Πούτιν πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας επέρριψε στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής μερίδιο ευθύνης για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ες - Ρωσίας και εμμέσως για την μετέπειτα εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ και για αυτό ήθελα ένα νέο σχήμα, με το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του ως Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ουγγρικό περιοδικό «Partizán», αναφερόμενη σε πρότασή της για συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν ήδη στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Κάποιοι δεν το υποστήριξαν αυτό. Επρόκειτο κυρίως για τα κράτη της Βαλτικής. Αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη. Οι τέσσερις χώρες φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στην Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και έπειτα ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε η πρώην καγκελάριος. Αναφερόμενη στην Συμφωνία του Μινσκ, στην διαπραγμάτευση για την οποία είχε συμμετάσχει και η ίδια το 2015, υποστήριξε ότι «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021 και έδωσε στην Ουκρανία την ευκαιρία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να γίνει μια διαφορετική χώρα».

«Φταίει και η πανδημία» για την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας

Η 'Αγγελα Μέρκελ υποστήριξε ακόμη ότι στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας συνέβαλε και η πανδημία του κορονοϊού. «Δεν μπορούσαμε πλέον να συναντηθούμε, επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβόταν. Και αν δεν μπορείς να συναντηθείς, αν δεν μπορείς να συζητήσεις τις διαφορετικές απόψεις πρόσωπο με πρόσωπο, τότε δεν θα βρεις νέους συμβιβασμούς. Οι τηλεδιασκέψεις δεν ήταν αρκετές. Έτσι η Ρωσία ριζοσπαστικοποιήθηκε πολιτικά τόσο πολύ και τελικά επιτέθηκε στην Ουκρανία », δήλωσε, στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης.

«Αυτό που δεν λέει η 'Αγγελα Μέρκελ είναι ότι η Ρωσία, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μινσκ, μεταξύ 2015 και 2021 σκότωσε και τραυμάτισε περισσότερους από 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες. Η επιθετικότητα του Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν άρχισε μετά το τέλος της θητείας της», σχολιάζει η BILD, η οποία μεταδίδει και την συνέντευξή της, ενώ το περιοδικό Politico επισημαίνει ότι «συμπτωματικά (ή όχι), το 2021 ο Ντόναλντ Τουσκ, τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα πρωθυπουργός της Πολωνίας, χαρακτήρισε την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2 από την 'Αγγελα Μέρκελ ως «το μεγαλύτερο λάθος της».