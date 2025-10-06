Μέρκελ: Βολές για τη στάση Πολωνίας και Βαλτικής πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, επέρριψε στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής μερίδιο ευθύνης για τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία και εμμέσως για την μετέπειτα εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Newsbomb

Μέρκελ: Βολές για τη στάση Πολωνίας και Βαλτικής πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ

AP Photo/Markus Schreiber
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε μεταξύ άλλων πως είχε προτείνει συνάντηση μεταξύ της ίδιας, του Μακρόν και του Πούτιν πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας επέρριψε στην Πολωνία και στα κράτη της Βαλτικής μερίδιο ευθύνης για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ες - Ρωσίας και εμμέσως για την μετέπειτα εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Τον Ιούνιο του 2021, ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ και για αυτό ήθελα ένα νέο σχήμα, με το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του ως Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Μέρκελ σε συνέντευξή της στο ουγγρικό περιοδικό «Partizán», αναφερόμενη σε πρότασή της για συνομιλίες μεταξύ της ίδιας, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν ήδη στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Κάποιοι δεν το υποστήριξαν αυτό. Επρόκειτο κυρίως για τα κράτη της Βαλτικής. Αλλά και η Πολωνία ήταν αντίθετη. Οι τέσσερις χώρες φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή πολιτική απέναντι στην Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν συνέβη. Μετά έφυγα από το αξίωμα και έπειτα ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε η πρώην καγκελάριος. Αναφερόμενη στην Συμφωνία του Μινσκ, στην διαπραγμάτευση για την οποία είχε συμμετάσχει και η ίδια το 2015, υποστήριξε ότι «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021 και έδωσε στην Ουκρανία την ευκαιρία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να γίνει μια διαφορετική χώρα».

«Φταίει και η πανδημία» για την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας

Η 'Αγγελα Μέρκελ υποστήριξε ακόμη ότι στην επίθεση εναντίον της Ουκρανίας συνέβαλε και η πανδημία του κορονοϊού. «Δεν μπορούσαμε πλέον να συναντηθούμε, επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν φοβόταν. Και αν δεν μπορείς να συναντηθείς, αν δεν μπορείς να συζητήσεις τις διαφορετικές απόψεις πρόσωπο με πρόσωπο, τότε δεν θα βρεις νέους συμβιβασμούς. Οι τηλεδιασκέψεις δεν ήταν αρκετές. Έτσι η Ρωσία ριζοσπαστικοποιήθηκε πολιτικά τόσο πολύ και τελικά επιτέθηκε στην Ουκρανία », δήλωσε, στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης.

«Αυτό που δεν λέει η 'Αγγελα Μέρκελ είναι ότι η Ρωσία, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μινσκ, μεταξύ 2015 και 2021 σκότωσε και τραυμάτισε περισσότερους από 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες. Η επιθετικότητα του Πούτιν σε καμία περίπτωση δεν άρχισε μετά το τέλος της θητείας της», σχολιάζει η BILD, η οποία μεταδίδει και την συνέντευξή της, ενώ το περιοδικό Politico επισημαίνει ότι «συμπτωματικά (ή όχι), το 2021 ο Ντόναλντ Τουσκ, τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σήμερα πρωθυπουργός της Πολωνίας, χαρακτήρισε την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2 από την 'Αγγελα Μέρκελ ως «το μεγαλύτερο λάθος της».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Nick Cave & The Bad Seeds το πρώτο όνομα του Release Athens 2026

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αλβανοί «κηπουροί» που περνούσαν καθημερινά τα σύνορα για να φροντίσουν δενδρύλλια κάνναβης

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Δικηγόρος οικογενειών: «Θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των θυμάτων»

16:13LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της

16:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Πάνος Ρούτσι: «Κανένα αίτημά μας δεν έχει γίνει δεκτό – Καμία επίσημη ενημέρωση»

16:00WHAT THE FACT

«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Ρούτσι: Τι υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να γίνει δεκτό το αίτημά του

15:42ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με μεγάλη δράση στο Σύνταγμα

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I - Πιερρακάκης: Ενισχύει τις θέσεις της χώρας

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

15:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πέθανε η εγκαυματίας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Έδινε μάχη στη ΜΕΘ για 18 ημέρες

15:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Στρακόσα ξεχρέωσε τις «γκέλες» της περασμένης σεζόν – Έσπασε την «κατάρα» των πέναλτι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Κατέρρευσε πεύκο 15 μέτρων στην Πλατεία Όλγας

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες στη Νέα Υόρκη

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Ιστορική μείωση του ελληνικού χρέους, έφτασε σε χαμηλό 16ετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

16:13LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

13:31WHAT THE FACT

Ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος πάνω στη Γη

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Αυτός είναι ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο και συνελήφθη στη Ζάκυνθο

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ