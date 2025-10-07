Βρετανίδα προσποιήθηκε ότν έχει καρκίνο για να πληρώσει ο σύντροφός της την πλαστική στήθους
Η γυναίκα καλείται πλέον να επιστρέψει το χρήματα στον εξαπατημένο σύντροφο
Μια γυναίκα στη Βρετανία καλείται να επιστρέψει τα χρήματα που της έδωσε ο σύντροφός προκειμένου να θεραπευτεί από τον καρκίνο κι ενώ στην πραγματικότητα τα ήθελε για αυξητική στήθους.
Μια γυναίκα στη Βρετανία που προσποιήθηκε ότι είχε καρκίνο σε τελικό στάδιο προκειμένου να εξαπατήσει τον σύντροφό της να της δώσει χρήματα για αυξητική στήθους, έχει διαταχθεί να επιστρέψει 30.000 λίρες.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
