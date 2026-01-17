Super League, Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1: «Λύτρωση» στο 92’ με Μασκανάκη μετά από 3,5 μήνες

Απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό, η Κηφισιά δεν κατάφερε να πάρει απολύτως τίποτα, γνωρίζοντας ακόμη μία οδυνηρή ήττα. Η ομάδα των βορείων προαστίων έμεινε για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό), ενώ στη Stoiximan Super League συμπλήρωσε πέντε σερί αγώνες χωρίς τρίποντο (τέσσερις ισοπαλίες και μία ήττα), παραμένοντας στην 8η θέση με 19 βαθμούς.

Παρά το αρνητικό σερί, η Κηφισιά ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στην πρώτη της τελική προσπάθεια στο ματς. Στο 30ό λεπτό, ο Σόουζα τροφοδότησε τον Χριστόπουλο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με άψογο πλασέ έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όμως ο Ραμίρες αντέδρασε σωστά στο σουτ του Σοφιανού από το σημείο του πέναλτι, διατηρώντας το προβάδισμα για την ομάδα του μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος ο Πανσερραϊκός μπήκε και πάλι με ένταση, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Ο Ραμίρες δήλωσε «παρών» στο 50’, αποκρούοντας εντυπωσιακά το σουτ του Καρέλη μετά από ασίστ του Ιβάν, ενώ στο 56’ ο Τσομπανίδης βρέθηκε στη σωστή θέση μετά το σουτ του Αντονίσε. Η πίεση των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 59’, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ και αδυναμία απομάκρυνσης της μπάλας από την άμυνα της Κηφισιάς, ο Γκελασβίλι με ωραίο τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1.

Το παιχνίδι παρέμεινε ανοιχτό, με τον Ραμίρες να πραγματοποιεί ακόμη μία σωτήρια επέμβαση στο 70’ σε κεφαλιά του Ιβάν, ενώ στο 83’ ο Ρουμάνος επιθετικός είχε νέα καλή στιγμή, με το σουτ του να περνά λίγο άουτ. Το φινάλε, όμως, ήταν δραματικό και βρήκε τον Πανσερραϊκό νικητή. Στο 92’, μόλις τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλέξανδρος Μασκανάκης «υπέγραψε» την ανατροπή. Ο Καρέλης έκανε την κίνηση από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, όπου ο 21χρονος μεσοεπιθετικός πλάσαρε από κοντά για το τελικό 2-1.

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: Σοφιανός, Κάλινιν, Μπρουκς, Ομεόνγκα - Ραμίρες, Σιμόν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Τσαούσης, Λιάσος (46’ Καρέλης), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής, Σοφιανός (53’ λ.τρ. Μπρουκς), Κάλινιν, Ιβάν (89’ Μασκανάκης)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ (62’ Σιμόν), Σόουζα, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο (90’+4 Μούσιολικ), Πόμπο, Αμανί (62’ Πέρεθ), Αντόνισε, Σόουζα (75’ Τσε Νάνελι), Χριστόπουλος (75’ Θοδωρίδης).

