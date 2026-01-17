Παναθηναϊκός: Οριστικό! Το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) στην Ελλάδα ο Αντίνο

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να ξεπεράσουν τις έντονες αντιστάσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, προχωρώντας σε σημαντική οικονομική υπέρβαση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές τους.

Ο νεαρός Αργεντινός εξτρέμ είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον το θέλω του γίνεται πραγματικότητα, με το ταξίδι του στην Αθήνα να έχει «κλειδώσει».

Η άφιξή του Αντίνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται το μεσημέρι της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, η έλευση του έχει προγραμματιστεί για τις 15:15, μέσω Ισπανίας, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

