Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ

Η συμφωνία «έκλεισε», ο Σαντίνο Αντίνο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και απομένει το τυπικό σκέλος. Δηλαδή η άφιξή του στην Ελλάδα και οι ανακοινώσεις της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, τοποθετήθηκε σε Μέσα της Αργεντινής για τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο Ράφα Μπενίτεθ στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως ανέφερε αρχικά, οι συζητήσεις ξεκίνησαν με διαφορετική κατεύθυνση: «Υπό τις αρχικές συνθήκες, καθοδηγούσα πάντα τη συμφωνία προς αυτό που εξυπηρετούσε καλύτερα τη Γοδόι Κρουζ. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή το ιδανικό για εμάς ήταν μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες με τη Ρίβερ Πλέιτ».

Στη συνέχεια, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν: «Αργότερα οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να συνεχίσουμε ως μέρος της Ρίβερ. Παράλληλα, οι Έλληνες άλλαξαν και εκείνοι τις παραμέτρους. Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν σταδιακά, χωρίς βιασύνη».

Σε ερώτηση για την επιλογή του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και όχι στη Ρίβερ Πλέιτ, ο Μανσούρ αρκέστηκε να πει: «Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στον ίδιο».

Τέλος, αναφερόμενος στον ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ, ήταν ξεκάθαρος: «Φυσικά και έπαιξε ρόλο. Όλα αυτά λειτούργησαν υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου αποδείχθηκαν καθοριστικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή».

