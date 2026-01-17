Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, σε δηλώσεις του στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Newsbomb

Σαντίνο Αντίνο
Instagram
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συμφωνία «έκλεισε», ο Σαντίνο Αντίνο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και απομένει το τυπικό σκέλος. Δηλαδή η άφιξή του στην Ελλάδα και οι ανακοινώσεις της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, τοποθετήθηκε σε Μέσα της Αργεντινής για τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο Ράφα Μπενίτεθ στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως ανέφερε αρχικά, οι συζητήσεις ξεκίνησαν με διαφορετική κατεύθυνση: «Υπό τις αρχικές συνθήκες, καθοδηγούσα πάντα τη συμφωνία προς αυτό που εξυπηρετούσε καλύτερα τη Γοδόι Κρουζ. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή το ιδανικό για εμάς ήταν μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες με τη Ρίβερ Πλέιτ».

Στη συνέχεια, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν: «Αργότερα οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να συνεχίσουμε ως μέρος της Ρίβερ. Παράλληλα, οι Έλληνες άλλαξαν και εκείνοι τις παραμέτρους. Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν σταδιακά, χωρίς βιασύνη».

Σε ερώτηση για την επιλογή του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και όχι στη Ρίβερ Πλέιτ, ο Μανσούρ αρκέστηκε να πει: «Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στον ίδιο».

Τέλος, αναφερόμενος στον ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ, ήταν ξεκάθαρος: «Φυσικά και έπαιξε ρόλο. Όλα αυτά λειτούργησαν υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου αποδείχθηκαν καθοριστικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Έστησαν καρτέρι και δολοφόνησαν με τρεις πυροβολισμούς πρόεδρο κοινότητας

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης - Ήταν ταλαιπωρημένος

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, στην Καρδίτσα παίζει η ΑΕΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η στιγμή της μυστικής διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη χώρα - Δείτε βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το μπάσκετ: «Φέραμε το Final Four στην Αθήνα και ελπίζουμε σε δύο ελληνικές ομάδες»

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε προσκλήσεις για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μια θεατρική εμπειρία μνήμης και συνείδησης

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα του Newsbomb.gr - «Πάμε καλά, αλλά...», προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είσαι γονιός θύματος και αρχηγός κόμματος»

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτά είναι τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» - Ανάμεσα τους και ο Χακάν Φιντάν - Ο ρόλος του Μπλερ

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί και την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο με κρύο, ανέμους και βροχές - Οι προβλέψεις Κολυδά και Καντερέ

10:38LIFESTYLE

Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους €50 σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο

10:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τετραπλή προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί και την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο με κρύο, ανέμους και βροχές - Οι προβλέψεις Κολυδά και Καντερέ

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

08:24WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είσαι γονιός θύματος και αρχηγός κόμματος»

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ