ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Σημαντική απουσία στο ντέρμπι για τον Μπενίτεθ
Απίθανη η συμμετοχή του Φίλιπ Τζούρισιτς στη σημαντική αναμέτρηση που έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει την προσοχή του στο σημαντικό ντέρμπι της Super League κόντρα στην ΑΕΚ (18/1, 21:00).
Η προετοιμασία συνεχίστηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.
Από εκεί και πέρα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε και σήμερα ατομικό και θεραπεία, ενώ την δική του θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς, με τους δύο παίκτες να μην υπολογίζονται για το ματς με την ΑΕΚ.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούρισιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του».