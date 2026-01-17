GBL, Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89: Νέα κατοστάρα με ρεκόρ

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης απέναντι στο Μαρούσι, επιβάλλοντας από το ξεκίνημα τον ρυθμό του και φτάνοντας σε μια άνετη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με γεμάτη στατιστική 23 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς, που άγγιξε το double-double με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ Άλεκ Πίτερς και Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσαν από 15 και 13 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά του Αμαρουσίου, ο Λόντον Περάντες ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, με τον Γιάννη Κουζέλογλου να ακολουθεί με 14, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική.

Το παιχνίδι απέκτησε και ιστορική διάσταση, καθώς ο Ολυμπιακός κατέρριψε το ρεκόρ ασίστ στο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Λίγο πριν το φινάλε, οι Πειραιώτες ξεπέρασαν τις 35 τελικές πάσες –επίδοση που είχαν πετύχει το 2023 απέναντι στο Λαύριο– και πλέον κατέχουν μόνοι τους την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών. Παράλληλα, ο Βεζένκοφ ανέβηκε στην 5η θέση της λίστας των παικτών του Ολυμπιακού σε εύστοχα δίποντα, αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη (527).

Αγωνιστικά, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από νωρίς, εκμεταλλευόμενοι την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και τις πολλές επιθετικές λύσεις. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 32-22, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο στροφές, φτάνοντας στο +25 πριν την ανάπαυλα (61-41).

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε στην τρίτη περίοδο, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (83-58 στο 27’). Στο τελευταίο δεκάλεπτο το Μαρούσι βρήκε κάποιες επιθετικές απαντήσεις και μείωσε, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά, με τον Ολυμπιακό να σφραγίζει τελικά τη νίκη με το τελικό 104-89.

Τα δεκάλεπτα: 32-22, 61-41, 89-68, 104-89

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2), Βεζένκοφ 23 (1), Παπανικολάου 4, Ντόρσεϊ 13 (3), Τζόουνς 15, Νιλικίνα 3, Γουόρντ 5 (1), Λαρεντζάκης 6 (2), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 15 (3), Χολ 7, Φουρνιέ 3 (1)

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Σάλας 9 (1), Κινγκ, Καλαϊτζάκης 10, ΝτεΣόουζα 11, Περάντες 16 (4), Πάπας 8 (2), Μέικον 10 (2), Τουλιάτος 2, Γουίλιαμς 6, Κουζέλογλου 14, Γιαννόπουλος 3 (1)

