Γερμανία: Η δήμαρχος αιμορραγούσε στην πολυθρόνα ενώ καθάριζαν τον τόπο του εγκλήματος

Η Ίρις Στάλτσερ βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σπίτι της, όπου βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά της.

Εκτός κινδύνου για τη ζωή της βρίσκεται η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της μικρής γερμανικής πόλης Χέρντεκε, έπειτα από τις 13 μαχαιριές που υπέστη, με την 57χρονη γυναίκα να συνέρχεται και να κατονομάζει τη θετή κόρη της ως υπεύθυνη για το βίαιο περιστατικό.

Η 17χρονη είχε επιτεθεί ξανά με μαχαίρι στη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και κλήθηκε η αστυνομία στο σπίτι για ενδοοικογενειακή βία, αναφέρει το Spiegel. Η σχέση με τον γιο της χαρακτηρίζεται και αυτή από εντάσεις, αναφέρει η Bild.

Η πολιτικός του σοσιαλδημοκρατικού SPD, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε από τις αρχές να αιμορραγεί σε πολυθρόνα του σπιτιού έπειτα από την επίθεση, με τα δύο μαχαίρια του εγκλήματος να εντοπίζονται στην τσάντα του 15χρονου θετού γιου της εντός του δωματίου του, όπου βρέθηκαν και ρούχα της 17χρονης ποτισμένα με αίμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild. Πάντως, η πιθανότητα εμπλοκής του 15χρονου αγοριού στο έγκλημα παραμένει σαφής.

Ο θετός γιος της 57χρονης μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες και κουβέρτα. Bild

Προσπάθησαν να καθαρίσουν τον τόπο του εγκλήματος

Οι εγκληματολόγοι που εξέτασαν το σπίτι στο Χέρντεκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανακάλυψαν επίσης ότι μεγάλες κηλίδες αίματος είχαν προφανώς αφαιρεθεί πριν από την κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, αυτές έγιναν ξανά ορατές χάρη στις έρευνες της αστυνομίας.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό η μητέρα να καθόταν στην πολυθρόνα, αιμορραγώντας, ενώ γίνονταν προσπάθειες να αφαιρεθούν τα ίχνη του εγκλήματος, αναφέρει η εφημερίδα Bild.

Σε πορεία ανάρρωσης η δήμαρχος

Η πολιτικός του SPD μαχαιρώθηκε συνολικά 13 φορές, δεχόμενη απειλητικά για τη ζωή της τραύματα στο άνω μέρος του σώματός της. Ο εισαγγελέας που διεξάγει την έρευνα ανέφερε στην εφημερίδα BILD ότι η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον σταθερή. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πληροφορίες ότι υπέστη και σοβαρά τραύματα στο κρανίο από αμβλύ αντικείμενο.

Παρά τη σταθερή κατάσταση της υγείας της, οι γιατροί αρχικά δεν άλλαζαν την άποψή τους για τον κίνδυνο που διέτρεχε, καθώς τα πολλαπλά μαχαιρώματα – συμπεριλαμβανομένου ενός τραύματος στον πνεύμονα – μπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε σοβαρές επιπλοκές. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η διευθύντρια επιχειρήσεων της αστυνομίας Ursula Schönberg ανακοίνωσε: «Η ζωή της κυρίας Στάλτσερ δεν κινδυνεύει πλέον και βρίσκεται σε πορεία ανάρρωσης».

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, είχε προγραμματιστεί να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου. X

Λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στον τόπο του εγκλήματος, η αστυνομία κατέληξε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα διαπράχθηκε στο οικογενειακό της περιβάλλον. Αποδείχθηκε ότι η επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι της. Την ώρα του εγκλήματος, στο σπίτι βρίσκονταν ο θετός γιος και η θετή κόρη της. Και τα δύο παιδιά βρισκόταν ακόμη στα χέρια της αστυνομίας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομικής ομάδας ανθρωποκτονιών, Jens Rautenberg, η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε ανακρίθηκε το βράδυ στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να υποδεικνύει την κόρη της για το έγκλημα, με την επίθεση να συμβαίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία, στο υπόγειο του σπιτιού.

Σωματική βλάβη, όχι ανθρωποκτονία

Ο εισαγγελέας Bernd Haldorn ανακοίνωσε ότι δεν θα ζητήσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά της 17χρονης. «Από καθαρά νομική άποψη, πιστεύω ότι η υπόθεση αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη», δήλωσε, αποφεύγοντας να κατηγορήσει την ανήλικη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η ίδια η κόρη κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης δεν συνηγορεί υπέρ της πιθανότητας ανθρωποκτονίας.

Αστυνομικοί διασχίζουν έναν δρόμο στο Χέρντεκε της Γερμανίας, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, αφού η νεοεκλεγείσα δήμαρχος της πόλης, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της. AP

Ο Haldorn δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας αν απέτρεψε την πράξη ή προσπάθησε να σώσει το θύμα. Και: Σύμφωνα με τα τρέχοντα ευρήματα, η κατάσταση του τραυματία είναι καλύτερη από ό,τι αρχικά υποτίθεται. Επιπλέον, δεν υπάρχει δικαιολογημένος κίνδυνος διαφυγής ή υποτροπής, αναφέρει το Welt.de.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανθρωποκτονιών, Jens Rautenberg, τόνισε ότι το κίνητρο παραμένει ασαφές. Είπε ότι υπήρχαν οικογενειακές διαμάχες. Οι ερευνητές είχαν ήδη δηλώσει ότι το έγκλημα πιθανότατα είχε οικογενειακό υπόβαθρο. Τα δύο υιοθετημένα παιδιά της 57χρονης μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα μετά το έγκλημα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες.

*Με πληροφορίες από Bild, Welt