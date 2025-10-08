Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα παιδιά

Πριν κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακούγονταν ουρλιαχτά μέσα από το σπίτι της 57χρονης πολιτικού του SPD - Υπό αστυνομική έρευνα 

Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα παιδιά

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ. 

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μικρή γερμανική πόλη Χέρντεκε της Γερμανίας έπειτα από την βίαιη επίθεση με μαχαίρι κατά της νεοεκλεγείσας δημάρχου της, Ίρις Στάλτσερ, με την οικογένεια της 57χρονης να βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών, παρότι το κίνητρο δεν είναι ακόμα γνωστό.

Και τα δύο θετά παιδιά της Στάλτσερ, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 15χρονο αγόρι, έχουν μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, ενώ η κατάσταση της υγείας της πολιτικού του σοσιαλδημοκρατικού SPD βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

g2qv3prwcaaajyb.jpg

Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ γιορτάζει την εκλογική της νίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

X

«Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα», ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (07/10) η αστυνομία και η εισαγγελία. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι πρόκειται για οικογενειακό θέμα. Το σπίτι της πολιτικού είναι και ο τόπος του εγκλήματος, ανέφερε η αστυνομία και η εισαγγελία.

γερμανία-επίθεση

Ο θετός γιος της 57χρονης μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες και κουβέρτα.

Bild

Δεύτερη επίθεση με μαχαίρι εντός λίγων μηνών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild την Τρίτη το βράδυ, μια γειτόνισσα άκουσε πριν από το συμβάν έναν καυγά στο σπίτι της Στάλτσερ. Η πολιτικός του SPD ζούσε στο σπίτι με τα δύο υιοθετημένα παιδιά της. Ο γιος είχε τσακωθεί με τη μητέρα του, αποκάλυψε η γειτόνισσα. Στο σπίτι σημειώνονταν συχνά καυγάδες, ενώ εντός του καλοκαιριού η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι καθώς η κόρη επιτέθηκε στην 57χρονη γυναίκα με μαχαίρι, σύμφωνα με το Spiegel.

γερμανία-επίθεση-με-μαχαίρι

Ερευνητές στον τόπο του εγκλήματος στο Χέρντεκε της Γερμανίας, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.

AP/Martin Meissner

Η Στάλτσερ βρέθηκε στο σπίτι της το απόγευμα της Τρίτης, σοβαρά τραυματισμένη από 13 μαχαιριές. Σύμφωνα με αναφορές, ο 15χρονος υιοθετημένος γιος δήλωσε ότι η Στάλτσερ είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες στο δρόμο και είχε σύρει τον εαυτό της στο σπίτι με σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μάρτυρες για το περιστατικό αυτό. Τα υιοθετημένα παιδιά κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν τη 1 μ.μ..

Ο θετός γιος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες, με τον 15χρονο να είναι ύποπτος για το έγκλημα, αναφέρει η εφημερίδα «WAZ», η οποία επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Και η 17χρονη βρίσκεται υπό κράτηση, αναφέρει η Tagesspiegel.

Όταν ρωτήθηκε αν και τα δύο ή ένα από τα παιδιά ανακρίθηκαν στο αστυνομικό τμήμα ως μάρτυρες ή ύποπτοι, μια εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να απαντήσει την Τρίτη το βράδυ. Τα παιδιά βρίσκονται υπό φροντίδα, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου.

Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία της

Η κατάσταση της υγείας της νεοεκλεγείσας δημάρχου είναι κρίσιμη και οι γιατροί πάλευαν για τη ζωή της την Τρίτη. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Χέρντεκε δήλωσε στην εφημερίδα «WAZ» ότι το προσωπικό έκτακτης ανάγκης κλήθηκε στην περιοχή Herrentisch γύρω στις 12 το μεσημέρι για μια αποστολή πρώτων βοηθειών, αναφέρει το Tagesspiegel.

«Παρείχαμε στην ασθενή την καλύτερη δυνατή φροντίδα και την παραδώσαμε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης». Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο διάσωσης σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Bochum.

Η Στάλτσερ εκλέχθηκε πρόσφατα δήμαρχος και προγραμματιζόταν να ξεκινήσει τη θητεία της την 1η Νοεμβρίου.

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την επίθεση με μαχαίρι. «Λάβαμε νέα για ένα ειδεχθές έγκλημα στο Χέρντεκε. Πρέπει να επιλυθεί γρήγορα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ, και ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση», έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα X. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της».

Ο γενικός γραμματέας του SPD, Τιμ Κλούσεντορφ, εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του. «Τα νέα από το Χέρντεκε μας θλίβουν βαθιά», δήλωσε ο Κλούσεντορφ στο Βερολίνο. «Ανησυχούμε για τη συντρόφισσά μας και δήμαρχο, και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά της».

