Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η άγρια επίθεση κατά της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Herdecke, Ίρις Στάλτσερ, 57 ετών, μέλος του SPD, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι της.

Η πολιτικός βρέθηκε βαριά τραυματισμένη το μεσημέρι της Τρίτης στην κατοικία της, στην περιοχή Herrentisch της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε σοβαρά τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη από μαχαίρι. Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά της, ένας 15χρονος και μια 17χρονη, τα οποία ενημέρωσαν τις αρχές καλώντας το 112.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο παρέλαβαν τα παιδιά για ανάκριση. Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων, ο 15χρονος οδηγήθηκε με χειροπέδες στο περιπολικό, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε δειγματοληψίες ινών και DNA από τα ρούχα και τα σώματα των δύο εφήβων, προκειμένου να εξεταστεί αν σχετίζονται με το έγκλημα.

Εγκληματολόγοι εμφανίζονται στον τόπο του εγκλήματος σε δρόμο στο Χέρντεκε της Γερμανίας, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, αφού η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της. AP

Μαρτυρίες για έντονο καβγά πριν την επίθεση

Μια γειτόνισσα 62 ετών κατέθεσε ότι περίπου μισή ώρα πριν φτάσει το ελικόπτερο διάσωσης, άκουσε τη Στάλτσερ να καβγαδίζει έντονα με τον γιο της. «Φώναζαν δυνατά, έμοιαζαν να έχουν σοβαρή αντιπαράθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υποστήριξε αρχικά ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν αυτόπτες μάρτυρες που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια απασχολεί τις αρχές. Το καλοκαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σημειωθεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν η 17χρονη κόρη φέρεται να είχε απειλήσει τη μητέρα της με μαχαίρι. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να έχει οικογενειακό υπόβαθρο.

Αστυνομικοί διασχίζουν έναν δρόμο στο Herdecke της Γερμανίας, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, αφού η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Herdecke, Iris Stalzer, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της. AP

Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας

Η αστυνομία του Herdecke έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις και έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα ανθρωποκτονιών. Από το μεσημέρι της Τρίτης, η περιοχή Herrentisch παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μέσα και γύρω από το σπίτι της δημάρχου. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη Στάλτσερ, η οποία μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου είχε εκλεγεί στη δημαρχία της πόλης.

Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) εξέφρασε βαθιά θλίψη και αγανάκτηση για την επίθεση. «Μας συγκλονίζει μια αποτρόπαιη πράξη στο Herdecke. Πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα. Ευχόμαστε η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ να αναρρώσει πλήρως», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας πως οι σκέψεις του βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και τους οικείους της.