Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

Αστυνομικοί διασχίζουν έναν δρόμο στο Herdecke της Γερμανίας, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, αφού η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Herdecke, Iris Stalzer, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η είδηση ότι πίσω από την επίθεση με μαχαίρι εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ, κρύβεται ένα οικογενειακό δράμα. Η 57χρονη πολιτικός, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, κατηγόρησε τη 17χρονη θετή της κόρη για τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Οκτωβρίου, στο σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν η ίδια η 17χρονη που κάλεσε τις αρχές, υποστηρίζοντας τηλεφωνικά ότι η μητέρα της είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια ληστείας.

Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η Στάλτσερ έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Η έρευνα και τα ευρήματα των αρχών

Ο εισαγγελέας Χόλντορν δήλωσε πως, βάσει των στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος, οι αρχές θεωρούν την ανήλικη υπεύθυνη για τους τραυματισμούς. Η υπόθεση εξετάζεται πλέον ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη» και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο επικεφαλής της εγκληματολογικής υπηρεσίας, Γενς Ράουτενμπεργκ, ανέφερε ότι στο σπίτι βρέθηκαν δύο μαχαίρια και ρούχα που ενδέχεται να φορούσε η 17χρονη κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η Ίρις Στάλτσερ, που πρόσφατα εξελέγη δήμαρχος του Χέρντεκε, έχει δύο θετά παιδιά: έναν 15χρονο γιο και τη 17χρονη κόρη που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τις οικογενειακές σχέσεις και τυχόν εντάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού, που ενδέχεται να οδήγησαν στην πράξη βίας.

Η αστυνομία συνεχίζει τις ανακρίσεις, ενώ η τοπική κοινωνία του Χέρντεκε παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό που, όπως όλα δείχνουν, δεν είχε καμία πολιτική διάσταση αλλά βαθιά προσωπικά αίτια.

