Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου

Εκατοντάδες τουρίστες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στο κτίριο 

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου

Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου εκκένωσαν το κτίριο εξαιτίας της πυρκαγιάς. 

Εκατοντάδες τουρίστες κλήθηκαν να εκκενώσουν τα δωμάτιά τους σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο κτίριο, με έναν 23χρονο επισκέπτη να σκοτώνεται έπειτα από πτώση από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Το διπλό δράμα συνέβη χθες το βράδυ στο τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο Melia Costa Atlantis στην βόρεια πόλη Puerto de la Cruz.

Συνολικά 490 επισκέπτες του ξενοδοχείου αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτίριο εντός μικρόυ χρονικού διαστήματος, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο και φωτογραφίες να στέκονται έξω από το κτίριο στο σκοτάδι, ενώ οι πυροσβέστες είχαν κληθεί στο σημείο, αναφέρει η Daily Mail.

Η εθνικότητα του 23χρονου τουρίστα που έχασε τη ζωή του μετά την πτώση από το μπαλκόνι του δωματίου όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Η αιτία εξακολουθεί να διερευνάται, αν και τοπικές αναφορές υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα στρώμα στο δωμάτιο.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση για τον θάνατο του τουρίστα και την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο: «Οι πρώτες κλήσεις έκτακτης ανάγκης ελήφθησαν λίγο μετά τις 9 μ.μ. χθες το βράδυ, αναφέροντας ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε ένα ξενοδοχείο στη λεωφόρο Venezuela στο Puerto de la Cruz. Πυροσβέστες, ασθενοφόρα και περιπολικά έσπευσαν στο σημείο και η αστυνομία άρχισε την εκκένωση του ξενοδοχείου μόλις έφτασε στην περιοχή».

«Ενώ βρισκόμασταν εκεί, μας ενημέρωσαν ότι ένας άνδρας, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας 23χρονος πελάτης, είχε πέσει από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου για λόγους που εξακολουθούν να διερευνώνται. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στο σημείο του συμβάντος ως αποτέλεσμα των τραυματισμών που υπέστη. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και σβήστηκε. Επηρέασε ένα δωμάτιο, το οποίο αερίστηκε στη συνέχεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το ξενοδοχείο δεν έχει ακόμη κάνει καμία επίσημη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κανένας από τους τουρίστες που εκκενώθηκαν δεν τραυματίστηκε και τους επιτράπηκε να επιστρέψουν στα δωμάτιά τους λίγο μετά την εντολή να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

