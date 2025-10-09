Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία

Δίκτυα από τη Δυτική Αφρική εκμεταλλεύονται τα κενά του νόμου για να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής και επιδόματα, με περιπτώσεις που φτάνουν σε εκατοντάδες πλαστές αναγνωρίσεις παιδιών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία

κέρματα του ευρώ φαίνονται στη Φρανκφούρτη, fvtografhm;ena στην κεντρική Γερμανία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα οργανωμένο κύκλωμα ψευδούς αναγνώρισης πατρότητας φέρεται να κοστίζει στην Γερμανία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, με τις αρχές να ερευνούν εκτεταμένες απάτες που συνδέονται κυρίως με δίκτυα μεταναστών από τη Δυτική Αφρική.

Η πόλη του Ντόρτμουντ έχει αναδειχθεί σε επίκεντρο του φαινομένου, με χαρακτηριστική την υπόθεση επτά ανδρών που αναγνώρισαν 122 παιδιά - κανένα εκ των οποίων δεν είναι δικό τους.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Welt, οι αρχές αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο σύστημα μέσω του οποίου αποκτώνται παράνομα άδειες παραμονής και κοινωνικά επιδόματα για μητέρες μεταναστών. Η υπόθεση ήρθε αρχικά στο φως το 2024 με τον λεγόμενο “Mr. Cash Money”, έναν Νιγηριανό που είχε πολιτογραφηθεί Γερμανός και διέμενε στο Ντόρτμουντ.

apati-nigiriani.jpg

Ο “Mr. Cash Money” καυχιόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα δεσμίδες χρημάτων του, αφού είχε αναγνωρίσει 24 παιδιά Αφρικανών γυναικών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον επτά άνδρες στην ίδια πόλη με συνολικά 122 αναγνωρίσεις πατρότητας, ενώ αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Το νομικό κενό που άνοιξε τον δρόμο

Το πρόβλημα, όπως αναφέρουν ειδικοί, έχει τις ρίζες του σε μια μεταρρύθμιση του 1997 για την επιμέλεια παιδιών, που στόχευε να διευκολύνει τα παιδιά χωρίς γνωστό πατέρα. Στην πράξη όμως, ο νόμος δημιούργησε ένα τεράστιο παράθυρο κατάχρησης, ειδικά από αλλοδαπούς που αναζητούν τρόπο να εκμεταλλευτούν το γενναιόδωρο γερμανικό σύστημα πρόνοιας.

Ο “Mr. Cash Money” φέρεται να αποκόμιζε τουλάχιστον 22.000 ευρώ τον μήνα από τις ψευδείς αναγνωρίσεις. Το σχέδιο λειτουργεί ως εξής: Γερμανοί πολίτες, κυρίως μετανάστες που έχουν αποκτήσει υπηκοότητα, δηλώνουν ψευδώς πατρότητα παιδιών από γυναίκες εκτός ΕΕ, επιτρέποντας στις μητέρες να αποκτήσουν άδεια παραμονής και κοινωνικά επιδόματα. Το παιδί, ως «γερμανός υπήκοος», νομιμοποιεί τη διαμονή της μητέρας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κάθε τέτοια «πατρότητα» μπορεί να αποφέρει στον ψεύτικο πατέρα έως και 8.000 ευρώ. Τα έξοδα ανατροφής των παιδιών δεν τα καλύπτει ο ίδιος, αλλά το κράτος μέσω των υπηρεσιών πρόνοιας.

Από την ψεύτικη πατρότητα στην εκμετάλλευση

Το φαινόμενο συνδέεται πλέον και με διεθνή δίκτυα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές του Άρνσμπεργκ αναφέρουν ότι πρόκειται για οργανώσεις με έδρα τη Νιγηρία και τη Γκάνα, οι οποίες στρατολογούν νεαρές γυναίκες με την υπόσχεση «καλοπληρωμένης δουλειάς στην Ευρώπη». Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε πορνεία σε χώρες όπως η Λιβύη, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, για να ξεπληρώσουν το κόστος μεταφοράς τους. Όταν μείνουν έγκυες, κατευθύνονται στη Γερμανία όπου συνεργοί αναλαμβάνουν την ψευδή αναγνώριση πατρότητας.

Οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης για τα παιδιά και τις μητέρες που εμπλέκονται στις υποθέσεις του Ντόρτμουντ υπολογίζονται από τις αρχές σε «ποσό επταψήφιου μεσαίου ύψους», δηλαδή αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Οι αριθμοί που ζαλίζουν

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών είχε εκτιμήσει ήδη από το 2017 ότι οι περιπτώσεις κατάχρησης ανέρχονταν σε «μεσαίο τετραψήφιο αριθμό». Το 2024, η δημόσια τηλεόραση RBB ανέφερε ότι με περίπου 5.000 ύποπτες περιπτώσεις, η ετήσια επιβάρυνση των φορολογουμένων φτάνει τα 150,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μεταξύ 2018 και 2021 επιβεβαιώθηκαν μόλις 290 περιπτώσεις από 1.769 ύποπτα περιστατικά -κάτι που πολλοί θεωρούν ένδειξη ότι η πλειονότητα των απατών παραμένει αθέατη.

Ο καθηγητής νομικής και σύμβουλος της Μπούντεσταγκ, Χάραλντ Ντέριγκ, δηλώνει πως τα επίσημα στοιχεία είναι παραπλανητικά: «Δεν με εκπλήσσει ο μικρός αριθμός που εμφανίζεται στις έρευνες. Αντίθετα, δείχνει ότι τα περισσότερα περιστατικά δεν εντοπίζονται ποτέ».

Αναζήτηση νέου νομικού πλαισίου

Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να κλείσει τα κενά. Σχέδιο νόμου που είχε προτείνει η προηγούμενη «κυβέρνηση φανάρι» απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2024, αλλά ένα νέο αναμένεται να τεθεί σύντομα προς ψήφιση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο νέος Ηγούμενος της Μονής Σινά, κ. Συμεών

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Βορειοατλαντική Ταλάντωση ρίχνει τη θερμοκρασία 8-12 βαθμούς

17:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Jemlit Mystery Boxes vs Online Shopping: Ποια εμπειρία κερδίζει;

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος - Συμβουλές προς τους καταναλωτές

17:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον «βιονικό» Λάζαρο Ρότα

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή στις μεταφορές χρημάτων – Τι προβλέπει πανευρωπαϊκή οδηγία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Δείτε τη φωτογραφία AI που ανέβασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πρόκειται για μείζονα επιτυχία Τραμπ»: Η απάντηση Γεραπετριτη στο ερώτημα αν ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

17:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 38χρονο 

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες

17:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός: Το συγκινητικό «αντίο» του Γιάννη Πετράκη και η «αγκαλιά κυρίων» με τον Γιάννη Αναστασίου

17:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» από τη Λαγκάρντ για την Προεδρία της Γαλλίας - «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να το κάνεις»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη απάτη: Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς Αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία για δεκάδες εκατ. ευρώ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Ισραήλ: Περιμένουμε τον Τραμπ στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του από γείτονες - Είχε πεθάνει ημέρες πριν

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Τούρτα έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ και αποθέωση από τους συμπαίκτες του

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη απάτη: Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς Αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία για δεκάδες εκατ. ευρώ

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

16:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μία συσκευή έρχεται να δώσει «φως» στα μάτια των τυφλών συμπολιτών μας - Πώς λειτουργεί

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

17:30ΚΟΣΜΟΣ

O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Δείτε τη φωτογραφία AI που ανέβασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ