Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία

Ένα οργανωμένο κύκλωμα ψευδούς αναγνώρισης πατρότητας φέρεται να κοστίζει στην Γερμανία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, με τις αρχές να ερευνούν εκτεταμένες απάτες που συνδέονται κυρίως με δίκτυα μεταναστών από τη Δυτική Αφρική.

Η πόλη του Ντόρτμουντ έχει αναδειχθεί σε επίκεντρο του φαινομένου, με χαρακτηριστική την υπόθεση επτά ανδρών που αναγνώρισαν 122 παιδιά - κανένα εκ των οποίων δεν είναι δικό τους.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Welt, οι αρχές αποκάλυψαν ένα καλά οργανωμένο σύστημα μέσω του οποίου αποκτώνται παράνομα άδειες παραμονής και κοινωνικά επιδόματα για μητέρες μεταναστών. Η υπόθεση ήρθε αρχικά στο φως το 2024 με τον λεγόμενο “Mr. Cash Money”, έναν Νιγηριανό που είχε πολιτογραφηθεί Γερμανός και διέμενε στο Ντόρτμουντ.

Ο “Mr. Cash Money” καυχιόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα πολυτελή αυτοκίνητα και τα δεσμίδες χρημάτων του, αφού είχε αναγνωρίσει 24 παιδιά Αφρικανών γυναικών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον επτά άνδρες στην ίδια πόλη με συνολικά 122 αναγνωρίσεις πατρότητας, ενώ αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Το νομικό κενό που άνοιξε τον δρόμο

Το πρόβλημα, όπως αναφέρουν ειδικοί, έχει τις ρίζες του σε μια μεταρρύθμιση του 1997 για την επιμέλεια παιδιών, που στόχευε να διευκολύνει τα παιδιά χωρίς γνωστό πατέρα. Στην πράξη όμως, ο νόμος δημιούργησε ένα τεράστιο παράθυρο κατάχρησης, ειδικά από αλλοδαπούς που αναζητούν τρόπο να εκμεταλλευτούν το γενναιόδωρο γερμανικό σύστημα πρόνοιας.

Ο “Mr. Cash Money” φέρεται να αποκόμιζε τουλάχιστον 22.000 ευρώ τον μήνα από τις ψευδείς αναγνωρίσεις. Το σχέδιο λειτουργεί ως εξής: Γερμανοί πολίτες, κυρίως μετανάστες που έχουν αποκτήσει υπηκοότητα, δηλώνουν ψευδώς πατρότητα παιδιών από γυναίκες εκτός ΕΕ, επιτρέποντας στις μητέρες να αποκτήσουν άδεια παραμονής και κοινωνικά επιδόματα. Το παιδί, ως «γερμανός υπήκοος», νομιμοποιεί τη διαμονή της μητέρας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κάθε τέτοια «πατρότητα» μπορεί να αποφέρει στον ψεύτικο πατέρα έως και 8.000 ευρώ. Τα έξοδα ανατροφής των παιδιών δεν τα καλύπτει ο ίδιος, αλλά το κράτος μέσω των υπηρεσιών πρόνοιας.

Από την ψεύτικη πατρότητα στην εκμετάλλευση

Το φαινόμενο συνδέεται πλέον και με διεθνή δίκτυα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές του Άρνσμπεργκ αναφέρουν ότι πρόκειται για οργανώσεις με έδρα τη Νιγηρία και τη Γκάνα, οι οποίες στρατολογούν νεαρές γυναίκες με την υπόσχεση «καλοπληρωμένης δουλειάς στην Ευρώπη». Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε πορνεία σε χώρες όπως η Λιβύη, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, για να ξεπληρώσουν το κόστος μεταφοράς τους. Όταν μείνουν έγκυες, κατευθύνονται στη Γερμανία όπου συνεργοί αναλαμβάνουν την ψευδή αναγνώριση πατρότητας.

Οι ετήσιες δαπάνες συντήρησης για τα παιδιά και τις μητέρες που εμπλέκονται στις υποθέσεις του Ντόρτμουντ υπολογίζονται από τις αρχές σε «ποσό επταψήφιου μεσαίου ύψους», δηλαδή αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Οι αριθμοί που ζαλίζουν

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών είχε εκτιμήσει ήδη από το 2017 ότι οι περιπτώσεις κατάχρησης ανέρχονταν σε «μεσαίο τετραψήφιο αριθμό». Το 2024, η δημόσια τηλεόραση RBB ανέφερε ότι με περίπου 5.000 ύποπτες περιπτώσεις, η ετήσια επιβάρυνση των φορολογουμένων φτάνει τα 150,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, μεταξύ 2018 και 2021 επιβεβαιώθηκαν μόλις 290 περιπτώσεις από 1.769 ύποπτα περιστατικά -κάτι που πολλοί θεωρούν ένδειξη ότι η πλειονότητα των απατών παραμένει αθέατη.

Ο καθηγητής νομικής και σύμβουλος της Μπούντεσταγκ, Χάραλντ Ντέριγκ, δηλώνει πως τα επίσημα στοιχεία είναι παραπλανητικά: «Δεν με εκπλήσσει ο μικρός αριθμός που εμφανίζεται στις έρευνες. Αντίθετα, δείχνει ότι τα περισσότερα περιστατικά δεν εντοπίζονται ποτέ».

Αναζήτηση νέου νομικού πλαισίου

Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να κλείσει τα κενά. Σχέδιο νόμου που είχε προτείνει η προηγούμενη «κυβέρνηση φανάρι» απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2024, αλλά ένα νέο αναμένεται να τεθεί σύντομα προς ψήφιση.

