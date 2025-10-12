FT: Οι ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία να πραγματοποιήσουν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σε μία κοινή προσπάθεια αποδυνάμωσης της οικονομίας της Ρωσίας, ώστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αναγκαστεί να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο να πλήξει σημαντικές ρωσικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου που βρίσκονται μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δεν σχολίασε επίσης.

Ζελένσκι σε Τραμπ: Κάν’ το όπως στη Γάζα

Το Σάββατο (11/10), o πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι προέτρεψε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Γάζα, κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής» τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

«Συγχάρηκα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιτυχία του και τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή που μπόρεσε να κάνει, κάτι που αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Εάν ένας πόλεμος μπορεί να τερματιστεί σε μία περιοχή, τότε άλλοι πόλεμοι μπορούν σίγουρα να τερματιστούν επίσης, περιλαμβανομένου του πολέμου που διεξάγεται από τη Ρωσία», έγραψε σε μήνυμά του.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας του, την επομένη ενός εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιδρομών, που βύθισε στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και προκάλεσε τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού.

«Συζητήσαμε για ευκαιρίες να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Πρέπει να υπάρξει μια βούληση από τη ρωσική πλευρά προκειμένου να εμπλακεί σε μια ειλικρινή διπλωματία, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ισχύος», συμπλήρωσε.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, αναμένεται να μεταβεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, την ενέργεια και την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

