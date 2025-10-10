Ρώσοι: Καταστρέψαμε ουκρανικό πύραυλο Flamingo - Ποιο είναι το νέο όπλο του Κιέβου

Φωτογραφίες από συντρίμμια που αναγνωρίστηκαν ως θραύσματα ενός νέου ουκρανικού πυραύλου Flamingo, ο οποίος φέρεται να καταστράφηκε από ρωσικά συστήματα αεράμυνας, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Η δημοσίευση δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram "Kirill Fedorov / War History Weapons".

Το συνοδευτικό κείμενο ισχυρίζεται ότι οι φωτογραφίες δείχνουν τα απομεινάρια του πολυδιαφημισμένου ουκρανικού πυραύλου κρουζ V-1 FP-5 Flamingo.

Σύμφωνα με το κανάλι, ο πύραυλος χτυπήθηκε από ένα αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων και πυροβόλων Pantsir και στη συνέχεια συνετρίβη σε δασική περιοχή στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η ακριβής τοποθεσία του συμβάντος δεν διευκρινίστηκε.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την ανάπτυξη του Flamingo ως σημαντικό επίτευγμα, ανακοινώνοντας την έναρξη της σειριακής παραγωγής. Αποκάλεσε αυτό το είδος όπλου το πιο ελπιδοφόρο από τα υπάρχοντα της χώρας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο πύραυλος έχει βεληνεκές έως και 3.000 χιλιόμετρα.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο Economist ανέφερε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις άρχισαν να χρησιμοποιούν πυραύλους Flamingo για να χτυπήσουν στόχους βαθιά εντός ρωσικού εδάφους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, η τρέχουσα παραγωγική ικανότητα επιτρέπει την παραγωγή δύο έως τριών πυραύλων την ημέρα, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα, ο όγκος παραγωγής προβλέπεται να αυξηθεί σε επτά μονάδες ημερησίως.

??‍♀️??รัสเซียอ้างว่าเป็นชิ้นส่วนขีปนาวุธฟลามิงโกของยูเครน ?? ที่พบในดินแดนของรัสเซีย?



????????#PanadaNg #Ngamkhum #ปนัดดา



Claimed by the Russians to be a fragment of a ??Ukrainian Flamingo cruise missile found on ??Russian territory

➖️➖️➖️ pic.twitter.com/4wcVnP74iL — Panada Ngamkum (@NgamkumPanada) October 10, 2025

Διαβάστε επίσης