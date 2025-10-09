Ουκρανία: Μαθητές ιερατικής σχολής αποτρέπουν την εισβολή αστυνομικών στην Μονή Ποτσάιφ - Βίντεο

Έντονα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές ιερατικής σχολής και αστυνομικών στην Ουκρανία

Newsbomb

Ουκρανία: Μαθητές ιερατικής σχολής αποτρέπουν την εισβολή αστυνομικών στην Μονή Ποτσάιφ - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη είναι ο θρησκευτικός εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία, με ένα νέο περιστατικό να λαμβάνει χώρα, αυτή τη φορά, στην δεύτερη μεγαλύτερη Μονή του κράτους, την Μονή Ποτσάιφ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας οι σπουδαστές της ιερατικής σχολής υπεραμύνονται στην προσπάθεια εισβολής των Υπηρεσιών Ασφαλείας στο μοναστήρι τους.

Οι αστυνομικοί έδωσαν αναβολή και προειδοποίησαν με επάνοδο και έλεγχο της Μονής.

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

Βαρύνουσας σημασίας θεωρείται η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας και προκαθημένου της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στο Άγιο Όρος, από την προσεχή Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Συνοδεία 12 Επισκόπων της αυτοκέφαλης -πλέον- ουκρανικής εκκλησίας ο Μητροπολίτης Επιφάνιος θα βρεθεί στο «περιβόλι της Παναγιάς» υπό συνθήκες μυστικότητας, καθώς μέχρι ώρας δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τρόπο μετάβασής του στην αθωνική Πολιτεία. Η πολυμελής εκκλησιαστική αντιπροσωπεία αποτυπώνει την ιδιαίτερη αξία και τον συμβολισμό που δίνουν οι Ουκρανοί στη μετάβαση του προκαθημένου της αυτοκέφαλης -από το 2018- Εκκλησίας τους στην επίσκεψη στο Άγιο Όρος όπου επίσης είναι σημαντική η ρωσική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, o Μητροπολίτης Επιφάνιος προβλέπεται να διανυκτερεύσει στο Άγιο Όρος για δύο βράδια και προγραμματίζεται να αναχωρήσει για το Κίεβο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη υποδοχή από την Ιερά Επιστασία για τον προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας και την συνοδεία του, ενώ το κλίμα στο Άγιο Όρος είναι «παγωμένο», καθώς αρκετές μονές δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, γεγονός, που πρακτικά σημαίνει ότι δεν αποδέχονται τον κ.κ. Επιφάνιο ως κανονικό προκαθήμενο.

Σημειώνεται ότι ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας στην νέα Ουκρανική Εκκλησία έχει υπογραφεί το 2018 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, γεγονός που προκάλεσε την σφοδρή αντιπαράθεση Φαναρίου – Μόσχα, η οποία οδήγησε ακόμη και στην διακοπή κοινωνίας εκ μέρους Ρωσικής Εκκλησίας.

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Επιφάνιου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb o Μητροπολίτης Επιφάνιος και η συνοδεία του θα διανυκτερεύσουν στην αγιορείτικη Μονή Ξενοφώντος. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοναστηριού είναι συμβολική μιας και στη Μονή Ξενοφώντος συντάχθηκε από τον αγιογράφο ιερομόναχο Λουκά ο Τόμος Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Στην ίδια μονή θα χοροστατήσει στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και την Σκήτη του Προφήτη Ηλία, όπου επίσης θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ουκρανική εκκλησιαστική αντιπροσωπεία θα βρεθεί επίσης στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία, ιδρύθηκε το 1759 από τον Ουκρανό μοναχό Παϊσιο Βελιτσκόφσκυ. Το καθολικό (κύριος ναός) χτίστηκε το 1903. Είναι αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία, την Αγία Αλεξάνδρα και τον Απόστολο Ανδρέα. Η Σκήτη φιλοξενεί επίσης τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Δακρυροούσας και της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας καθώς και ανεκτίμητα αντικείμενα λατρείας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εικόνα των Αγίων Βασιλoμαρτύρων Ρομανόφ, δηλαδή της οικογένειας του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας, η οποία αγιοποιήθηκε υπό της Ρωσικής Εκκλησίας το 2000. Μάλιστα η εικόνα των Αγίων Βασιλομαρτύρων Ρομανόφ έχει αγιογραφηθεί με την χορηγία της ρωσικής εταιρείας ενέργειας Gazprom.

Επίσης ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Σκήτης είναι η εικόνα του Προφήτη Ηλία, η οποία ανήκε αρχικά στον τσάρο Νικόλαο, που ήταν ήταν ο Ρώσος ηγέτης κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856).

Η Σκήτη διαθέτει επίσης μια αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη. Διοικητικά ανήκει στη Μονή Παντοκράτορος και μονάζουν σε αυτήν σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία 12 Έλληνες μοναχοί. Από το 1992 η Σκήτη του Προφήτη Ηλία ανήκει διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρόσφατα μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του νέου Δικαίου Γέροντος Φιλήμονος στην Παντοκρατορινή Σκήτη του Προφήτου Ηλιού στο Άγιον Όρος, παρουσία του εκπροσώπου του Φαναρίου, Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και του Καθηγουμένου Ι.Μ. Παντοκράτορος Γέροντος Γαβριήλ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40LIFESTYLE

Μιχάλης Σαράντης: «Ως πατέρας έπρεπε να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Έντονες και σφοδρές» επιθέσεις - Παλαιστινιακά ΜΜΕ

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (12/10)

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σκωτία – Ελλάδα 0-0: Καλό ξεκίνημα για την Εθνική, ελέγχει τον ρυθμό!

22:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Gmail: Νέα λειτουργία με «εργαλείο» την τεχνητή νοημοσύνη «διαβάζει» τα e–mail σου

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντάται με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Ελλάδα: Συγκίνησαν οι διεθνείς, κράτησαν τη φανέλα του Μπάλντοκ πριν τη σέντρα του αγώνα

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Η Κυριακή «θα μπορούσε να είναι ιστορική μέρα για την Μέση Ανατολή»

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας καταψηφίζει τη συμφωνία και απειλεί την κυβέρνηση Νετανιάχου

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (9/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.600.000 ευρώ

21:57WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με ανοιχτό το παράθυρο - Νέα έρευνα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Αράδαινα – Μάρμαρα: Μια άγρια, μαγευτική διαδρομή στην άγνωστη Κρήτη

21:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αλλάζουν τα δεδομένα για το Ισραήλ μετά την Ειρήνη στη Γάζα - Τα «χαρτιά» της EBU

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά κατά του πρωθυπουργού της χώρας

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 49χρονου στον Ριζόμυλο Αχαΐας

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση η Αλγερία

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Πατέλη: Ήταν «σιωπηλός πρωταγωνιστής» στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Χαμάς κηρύσσουν το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Χαμάς κηρύσσουν το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Τέλος στην υποχρεωτική απόδειξη - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς στο διπλό φονικό - Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

19:21ΕΛΛΑΔΑ

«Πάμε έξω για ξύλο, θα σας γαμ…» – Προς απέλαση ο 19χρονος Ιρακινός που επιτέθηκε σε μηχανοδηγό του Μετρό

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Ντροπή: Βανδάλισαν προτομές Μακεδονομάχων στην Έδεσσα - Σφοδρή αντίδραση από τοπικούς συλλόγους

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά κατά του πρωθυπουργού της χώρας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (9/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.600.000 ευρώ

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων για τα «μάτια» μίας κοπέλας – Με μαχαιριές στην Εντατική ένας 12χρονος

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σκωτία – Ελλάδα 0-0: Καλό ξεκίνημα για την Εθνική, ελέγχει τον ρυθμό!

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένα βήμα από την ένταξη στο «Ινστιτούτο Τσίπρα» η Ευγενία Φωτονιάτα

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ