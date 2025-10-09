Ουκρανία: Μαθητές ιερατικής σχολής αποτρέπουν την εισβολή αστυνομικών στην Μονή Ποτσάιφ - Βίντεο

Σε εξέλιξη είναι ο θρησκευτικός εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία, με ένα νέο περιστατικό να λαμβάνει χώρα, αυτή τη φορά, στην δεύτερη μεγαλύτερη Μονή του κράτους, την Μονή Ποτσάιφ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας οι σπουδαστές της ιερατικής σχολής υπεραμύνονται στην προσπάθεια εισβολής των Υπηρεσιών Ασφαλείας στο μοναστήρι τους.

Οι αστυνομικοί έδωσαν αναβολή και προειδοποίησαν με επάνοδο και έλεγχο της Μονής.

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

Βαρύνουσας σημασίας θεωρείται η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας και προκαθημένου της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στο Άγιο Όρος, από την προσεχή Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Συνοδεία 12 Επισκόπων της αυτοκέφαλης -πλέον- ουκρανικής εκκλησίας ο Μητροπολίτης Επιφάνιος θα βρεθεί στο «περιβόλι της Παναγιάς» υπό συνθήκες μυστικότητας, καθώς μέχρι ώρας δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τρόπο μετάβασής του στην αθωνική Πολιτεία. Η πολυμελής εκκλησιαστική αντιπροσωπεία αποτυπώνει την ιδιαίτερη αξία και τον συμβολισμό που δίνουν οι Ουκρανοί στη μετάβαση του προκαθημένου της αυτοκέφαλης -από το 2018- Εκκλησίας τους στην επίσκεψη στο Άγιο Όρος όπου επίσης είναι σημαντική η ρωσική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, o Μητροπολίτης Επιφάνιος προβλέπεται να διανυκτερεύσει στο Άγιο Όρος για δύο βράδια και προγραμματίζεται να αναχωρήσει για το Κίεβο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη υποδοχή από την Ιερά Επιστασία για τον προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας και την συνοδεία του, ενώ το κλίμα στο Άγιο Όρος είναι «παγωμένο», καθώς αρκετές μονές δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, γεγονός, που πρακτικά σημαίνει ότι δεν αποδέχονται τον κ.κ. Επιφάνιο ως κανονικό προκαθήμενο.

Σημειώνεται ότι ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας στην νέα Ουκρανική Εκκλησία έχει υπογραφεί το 2018 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, γεγονός που προκάλεσε την σφοδρή αντιπαράθεση Φαναρίου – Μόσχα, η οποία οδήγησε ακόμη και στην διακοπή κοινωνίας εκ μέρους Ρωσικής Εκκλησίας.

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Επιφάνιου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb o Μητροπολίτης Επιφάνιος και η συνοδεία του θα διανυκτερεύσουν στην αγιορείτικη Μονή Ξενοφώντος. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοναστηριού είναι συμβολική μιας και στη Μονή Ξενοφώντος συντάχθηκε από τον αγιογράφο ιερομόναχο Λουκά ο Τόμος Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Στην ίδια μονή θα χοροστατήσει στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και την Σκήτη του Προφήτη Ηλία, όπου επίσης θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ουκρανική εκκλησιαστική αντιπροσωπεία θα βρεθεί επίσης στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία, ιδρύθηκε το 1759 από τον Ουκρανό μοναχό Παϊσιο Βελιτσκόφσκυ. Το καθολικό (κύριος ναός) χτίστηκε το 1903. Είναι αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία, την Αγία Αλεξάνδρα και τον Απόστολο Ανδρέα. Η Σκήτη φιλοξενεί επίσης τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Δακρυροούσας και της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας καθώς και ανεκτίμητα αντικείμενα λατρείας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εικόνα των Αγίων Βασιλoμαρτύρων Ρομανόφ, δηλαδή της οικογένειας του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας, η οποία αγιοποιήθηκε υπό της Ρωσικής Εκκλησίας το 2000. Μάλιστα η εικόνα των Αγίων Βασιλομαρτύρων Ρομανόφ έχει αγιογραφηθεί με την χορηγία της ρωσικής εταιρείας ενέργειας Gazprom.

Επίσης ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Σκήτης είναι η εικόνα του Προφήτη Ηλία, η οποία ανήκε αρχικά στον τσάρο Νικόλαο, που ήταν ήταν ο Ρώσος ηγέτης κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856).

Η Σκήτη διαθέτει επίσης μια αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη. Διοικητικά ανήκει στη Μονή Παντοκράτορος και μονάζουν σε αυτήν σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία 12 Έλληνες μοναχοί. Από το 1992 η Σκήτη του Προφήτη Ηλία ανήκει διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρόσφατα μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του νέου Δικαίου Γέροντος Φιλήμονος στην Παντοκρατορινή Σκήτη του Προφήτου Ηλιού στο Άγιον Όρος, παρουσία του εκπροσώπου του Φαναρίου, Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και του Καθηγουμένου Ι.Μ. Παντοκράτορος Γέροντος Γαβριήλ.

