Ουκρανία: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο – Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο των ρωσικών πληγμάτων

Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο «μαζικών» πληγμάτων της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Ουκρανία: Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο – Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
1'
Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της ενώ η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε λόγο μέσω Facebook για «μαζικά πλήγματα» της Ρωσίας «εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής».

«Αυτή η στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», ανέφερε η υπουργός Χρίντσουκ. «Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

