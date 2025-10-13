Μαδρίτη:Ακτιβίστριες πέταξαν κόκκινη μπογιά σε πίνακα του Χριστόφορου Κολόμβου στο Ναυτικό Μουσείο

Ακτιβιστές για την κλιματική αλλαγή βανδάλισαν έναν από τους πιο διάσημους πίνακες του Χριστόφορου Κολόμβου που βρίσκεται στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης.

Δύο νεαρές ακτιβίστριες από το «Futuro Vegetal» έριξαν κόκκινη μπογιά πάνω από το «Πρώτο αφιέρωμα στον Χριστόφορο Κολόμβο» που ζωγραφίστηκε το 1892 με αφορμή την 400η επέτειο από το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου στον Νέο Κόσμο.

Ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να καταγγείλουν την «εξορυκτική νεοαποικιοκρατία που εκμεταλλεύεται τα εδάφη και τους φυσικούς πόρους των ιθαγενών»