Κίνα: Τεράστια ανακάλυψη - Κοίτασμα χρυσού 1.000 τόνων αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Στις αρχές Οκτωβρίου, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας επιβεβαίωσαν ότι ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού βαθιά κάτω από την επαρχία Χουνάν, σχεδόν διπλάσιο από τα γνωστά αποθέματα του φημισμένου ορυχείου South Deep της Νότιας Αφρικής, που θεωρείται εδώ και καιρό ένα από τα πλουσιότερα που έχουν εξορυχθεί ποτέ.

Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο υπόγειος θησαυρός - θαμμένος βαθιά κάτω από το κοίτασμα χρυσού Wangu - μπορεί να περιέχει περισσότερους από 1.000 μετρικούς τόνους χρυσού.

Τα πρώτα δείγματα δείχνουν φλέβες υψηλής ποιότητας - μερικές φτάνουν έως και 138 γραμμάρια ανά τόνο (g/t) - που αναδύονται από βάθη περίπου 2.000 μέτρων, με τις προβλέψεις ανοργανοποίησης να συνεχίζονται άλλο ένα χιλιόμετρο πιο κάτω.

Για μια χώρα που ήδη ηγείται παγκοσμίως στην παραγωγή χρυσού, οι επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές.

Εάν επιβεβαιωθεί, το εύρημα θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τα εγχώρια αποθέματα της Κίνας σε μια εποχή που πολλά έθνη επανεξετάζουν τη στρατηγική αξία του χρυσού εν μέσω παγκόσμιου πληθωρισμού, αυξανόμενων επιτοκίων και αυξανόμενης οικονομικής αστάθειας.

Το να πηγαίνεις βαθύτερα ενέχει κινδύνους

Αυτό που ξεχωρίζει το Wangu είναι επίσης αυτό που το κάνει επικίνδυνο: το βάθος του. Στα 2.000 έως 3.000 μέτρα κάτω από το έδαφος, η εξόρυξη γίνεται σημαντικά πιο περίπλοκη. Οι βαθύτεροι άξονες απαιτούν εκτεταμένο αερισμό, διαχείριση νερού και στήριξη βράχου για την αποφυγή κατάρρευσης ή πλημμύρας. Ακόμη και η μεταφορά μεταλλεύματος στην επιφάνεια προσθέτει χρόνο και κόστος, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Η εξόρυξη χρυσού σε αυτά τα βάθη δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Το ορυχείο Mponeng στη Νότια Αφρική λειτουργεί σχεδόν 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια και παραμένει ένα από τα βαθύτερα στον κόσμο. Αλλά τέτοιες εργασίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα για να αντισταθμίσουν το τεράστιο κόστος εξόρυξης. Εάν η περιεκτικότητα σε χρυσό ανά τόνο πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο - που ονομάζεται βαθμός αποκοπής - το έργο καθίσταται οικονομικά μη βιώσιμο.

Τι (δεν) λένε οι αριθμοί

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, αλλά ορισμένοι ειδικοί προτρέπουν σε αυτοσυγκράτηση. «Αυτοί είναι αριθμοί σταδίου εξερεύνησης», δήλωσε η Δρ Mei Lin, καθηγήτρια οικονομικής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, «και συχνά αντιπροσωπεύουν το καλύτερο σενάριο».

Οι πρώτοι αριθμοί του Wangu προέρχονται από αυτό που ονομάζεται εκτίμηση πόρων πρώτης διέλευσης, ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο του τι είναι δυνατό πριν ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της σκληρής δουλειάς - γεώτρηση επιβεβαίωσης, μοντελοποίηση 3D, μεταλλουργικές δοκιμές. Αυτές οι εκτιμήσεις μπορούν να αναθεωρηθούν δραματικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω καθώς έρχονται περισσότερα δεδομένα.

Η μετατροπή των εκτιμήσεων πόρων σε αποδεδειγμένα αποθέματα -το είδος που οι εταιρείες εξόρυξης μπορούν νόμιμα να αναφέρουν στους επενδυτές- απαιτεί εκτεταμένη, μεθοδική εργασία. Τα προγράμματα γεώτρησης θα πρέπει να επεκταθούν και οι μέσοι βαθμοί πρέπει να επιβεβαιωθούν σε ευρύτερες ζώνες και σε διαφορετικά βάθη.

Εάν αυτές οι προσπάθειες πετύχουν, η Wangu θα μπορούσε να προχωρήσει γρήγορα στην ανάπτυξη ορυχείων, μια διαδικασία που περιλαμβάνει μελέτες μηχανικής, περιβαλλοντική αδειοδότηση και δισεκατομμύρια σε υποδομές. Αλλά εάν οι φλέβες αποδειχθούν στενές, αποσπασματικές ή πολύ βαθιές, το έργο μπορεί να περιοριστεί σε μια μικρότερη επιχείρηση που επικεντρώνεται μόνο στις ζώνες υψηλότερης ποιότητας.