Αλήθειες και μύθοι για τους πιο σκληρά εργαζόμενους και τους «τεμπέληδες» - Αποτελέσματα έκπληξη

Ποιοι εργάζονται πιο πολύ και πιο σκληρά - Σε ποια θέση βρίσκονται οι Έλληνες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αλήθειες και μύθοι για τους πιο σκληρά εργαζόμενους και τους «τεμπέληδες» - Αποτελέσματα έκπληξη
ΚΟΣΜΟΣ
Κάθε λαός περιβάλλεται από τον δικό του μύθο που αφορά στο πόσες ώρες εργάζεται με κάποιους φέρουν τη ρετσινιά του «τεμπέλη» (όπως οι Έλληνες ή οι Μεξικανοί) ή των «μανιακών» της εργασίας (όπως οι Ιάπωνες)...

Η αλήθεια όμως απέχει πολύ από τον αστικό μύθο και την επικρατούσα - πολλές φορές υποκινούμενη άποψη γύρω από την εργασιακή απόδοση κάθε λαού.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος που εργάζονται οι άνθρωποι σε 34 από τις 38 χώρες που είναι μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δηλαδή οι «ώρες εργασίας» ανά χώρα , οι οποίες είναι ο συνολικός αριθμός ωρών που πραγματικά εργάστηκαν ανά έτος, διαιρούμενος με τον μέσο αριθμό εργαζομένων ανά έτος.

Νικήτρια των εβδομάδων εργασίας, αναδεικνύεται η Γερμανία.

Οι κάτοικοί της απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με μέσο όρο μόλις 1.343 ώρες ετησίως ανά εργαζόμενο - κάτι που αντιστοιχεί σε 168 οκτάωρες εργάσιμες ημέρες.

Στο άλλο άκρο του πίνακα, στην κορυφή ή στο τέλος, το Μεξικό έχει τη χειρότερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με τους κατοίκους να εργάζονται κατά μέσο όρο 276 οκτάωρες εργάσιμες ημέρες και συνολικά 2.207 ώρες ετησίως ανά εργαζόμενο.

Σκληρά εργαζόμενοι και οι «τεμπέληδες» Έλληνες στην 4η θέση μετά το Μεξικό με 1897 ώρες ετησίων ή 237 οκτάωρες ημέρες εργασίας...

Στην 26η θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με μέσο όρο 225 οκτάωρες ημέρες εργασίας ή 1.799 ετήσιες ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο.

Ακόμη και οι Ιάπωνες, οι οποίοι είναι φημισμένοι για την εργατικότητά τους, έχουν μια αξιοπρεπή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κατατάσσοντάς την 13η στη λίστα, και η οικονομία τους έχει κατά μέσο όρο 201 οκτάωρες εργάσιμες ημέρες και 1.611 ώρες συνολικά.

Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκονται στην 11η θέση με μόλις 191 οκτάωρες εργάσιμες ημέρες και συνολικά 1.524 ώρες εργασίας ετησίως.

Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, οι ΗΠΑ είναι η μόνη προηγμένη οικονομία που δεν εγγυάται άδεια μετ' αποδοχών για τους εργαζομένους, ενώ στην ΕΕ, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες άδειας μετ' αποδοχών κάθε χρόνο.

