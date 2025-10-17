Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος ήταν ο Κύπριος επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου που δολοφονήθηκε

Μεγάλο ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η κυπριακή αστυνομία για να εντοπίσει τους δράστες της δολοφονικής ενέδρας το πρωί της Παρασκευής, στη Λεμεσό.

Στόχος, ο 49χρονος Σταύρος Δημοσθένους, ο οποίος σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα κυπριακά ΜΜΕ βρισκόταν εντός του οχήματος του μαζί με τον 20χρονο γιο του, έξω από το σπίτι του, όταν ένα βαν που καραδοκούσε τους εμβόλισε και τους ακινητοποίησε.

Στη συνέχεια άνοιξε τις πίσω πόρτες και από κοντινή απόσταση, πυροβόλησαν το θύμα, ο οποίος δέχθηκε τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Το όχημα ακολουθούσε ο άλλος γιος του, με συνέπεια τα δύο παιδιά του να είναι αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης του πατέρα τους.

Σύμφωνα με τις περιγραφές ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, αλλά ενεπλάκη σε τροχαίο, και ζήτησε βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς για να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου εν τέλει διαπιστώθηκε ο θάνατος του 49χρονου.

Παράλληλα, η πυροσβεστική έλαβε κλήση για ένα καμένο όχημα σε άλλη περιοχή, που πιστεύεται ότι ανήκει στους δύο εκτελεστές του Δημοσθένους, οι οποίοι αφού του έβαλαν φωτιά, επιβιβάστηκαν σε μοτοσικλέτα και εξαφανίστηκαν.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν με ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος και να είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το σχέδιο διαφυγής.

Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας Σταύρος Δημοσθένους και οι σχέσεις του με το ποδόσφαιρο

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν γνωστή προσωπικότητα της Λεμεσού, καθώς δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην περιοχή, ενώ είχε εμπλακεί και με τα ποδοσφαιρικά, αναλαμβάνοντας το 2015 ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού, απ' όπου αποχώρησε 5 χρόνια μετά.

Αργότερα, επέστρεψε στα ποδοσφαιρικά, και ανέλαβε την Προεδρία της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μόλις ένα χρόνο μετά το 2021 έδωσε τη σκυτάλη της Προεδρίας στον Λευκορώσο στον Ντιμίτρι Πούνιν ωστόσο επέστρεψε ξανά το Νοέμβριο του 2023.

Τον Μάιο του 2025 ο ίδιος είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία, αναφέροντας ότι έκανε σκέψεις να διεκδικήσει την Προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αν και τελικά δεν το έκανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή της Κύπρου, το θύμα διατηρούσε επιχείρηση που εμπορεύεται πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη Λεμεσό.

Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δύο γιους και μία κόρη, από την οποία απέκτησε ένα εγγόνι.

Συλλυπητήρια από ΚΟΠ και αναβολή αγώνων της Καρμιώτισσας

Λόγω των σημερινών δυσάρεστων γεγονότων που αφορούν στον πρώην Πρόεδρο της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών Σταύρο Δημοσθένους, η ΚΟΠ αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων της ομάδας στα Πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων και Παίδων που ήταν ορισμένοι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Καρμιώτισσα και τους οικείους του εκλιπόντος.