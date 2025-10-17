Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία

Θύμα μαφιόζικης επίθεσης έπεσε στη Λεμεσό ένας άνδρας, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το πρωί της Παρασκευής.

Το θύμα, Σταύρος Δημοσθένους, επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το cyprustimes.com, δέχθηκε δολοφονικά πυρά έξω από το σπίτι του, και ενώ μεταφερόταν με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο από τον γιο του εξέπνευσε, με συνέπεια να προκληθεί τροχαίο.

Ανεπιβεβαίωτες για την ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες φαίνεται να είχαν στήσει ενέδρα στο 49χρονο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, πυροβόλησαν και διέφυγαν με μεγάλη ταχύτητα με ένα βαν.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός, ενώ μέλη της δύναμης σπεύδουν και σε άλλο σημείο καθώς υπάρχει πληροφορία για φλεγόμενο όχημα που δεν αποκλείεται να σχετίζεται.

Πηγή φωτο: cyprustimes