Μητσοτάκης στη MED9: Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε μια ενεργειακή κοινή αγορά

Με τη συνέντευξη Τύπου ολοκληρώνεται η σύνοδος κορυφής των 9 ηγετών της Συνόδου Κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης MED9.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των κρατών - μελών των εννέα μεσογειακών χωρών στον τομέα της ενέργειας.

Ειδικότερα, τόνισε την ανάγκη τα κράτη-μέλη της MED9 να κινηθούν πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας ενεργειακής κοινής αγοράς.

Επισήμανε πως οι χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουν ακόμα υψηλές τιμές σε σχέση που εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και προέταξε την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας μέσω σημαντικών επενδύσεων και διασυνδέσεων.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια οπτική 360 μοιρών.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην πόλη-θέρετρο Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου πέρα από τους εννέα ηγέτες μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ συμμετείχε και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’.

Στην ατζέντα των εργασιών της Συνόδου βρέθηκαν ζητήματα Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Μετά τη Σύνοδο, ακολούθησε γεύμα εργασίας με κύριο θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας.

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές.

Επίσης, μίλησε και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.