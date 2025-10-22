Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Ανόβερο - Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

Ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από βίαιη συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ατόμων με πυροβολισμούς.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να έπεσαν γύρω στις 6:25 μ.μ. στην οδό Vahrenwalder Straße κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Büttnerstraße Üstra.

«Ένα άτομο τραυματίστηκε θανάσιμα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η ταυτότητα του ατόμου παραμένει άγνωστη, αλλά αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο δράστη σε κοντινή απόσταση. «Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Εκτός από τον νεκρό άνδρα, αρκετοί άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν. «Η αστυνομία δεν έχει προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση των τραυματισμών», δήλωσε η αστυνομία. Η σοβαρότητα των τραυματισμών και ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ασαφής.