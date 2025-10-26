Τρομακτική στιγμή στο Στρασβούργο: 8χρονο αγόρι παγιδεύτηκε κάτω από διερχόμενο τραμ - Βίντεο

Τρομακτικές στιγμές σημειώθηκαν στο Στρασβούργο όταν ένα 8χρονο παιδί που οδηγούσε το ποδήλατό του παγιδεύτηκε κάτω από διερχόμενο τραμ έπειτα από σύγκρουση με το όχημα στο κέντρο της πόλης την Πέμπτη (23/10).

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Polygone κατά τις 16:45, αναφέρει η εφημερίδα Le Parisien.

Σύμφωνα με την εταιρεία μεταφορών του Στρασβούργου (CTS), το αγόρι που κυκλοφορούσε με ποδήλατο μαζί με έναν φίλο του έκοψε τον δρόμο του τραμ της γραμμής C κοντά στη στάση Saint-Christophe, αναγκάζοντας τον οδηγό να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης.

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε από έναν περαστικό, διακρίνονται μόνο τα πόδια του παιδιού που προεξέχουν από το μπροστινό μέρος του τραμ.

??? FLASH INFO | Plus de peur que de mal à Strasbourg. Un enfant de 8 ans a été percuté par une rame de tramway cet après-midi près de l’arrêt Saint-Christophe, dans le quartier Polygone. Bloqué sous le tram, il a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger. pic.twitter.com/PoWgmnly1t — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 23, 2025

Κολλημένος σε ένα κενό χώρο ακριβώς κάτω από την καμπίνα του οδηγού, απεγκλωβίστηκε από τους διασώστες και τους υπαλλήλους της CTS και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Hautepierre για έλεγχο. Τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά.

Un cycliste percuter par un tramway à strasbourg

l'homme coincé sous le tram a dû être extrait pour être pris en charge pic.twitter.com/NjiDgj5hnj — Lutte contre toutes formes de discriminations (@meiermike2) October 23, 2025

«Ήταν το μικρό, παιδικό του ανάστημα που τον έσωσε. Το αποτέλεσμα αυτού του ατυχήματος ήταν εξαιρετικά τυχερό. Ήταν μια απίστευτη τύχη», δήλωσε η CTS στα τοπικά ΜΜΕ.

*Με πληροφορίες από Le Parisien

