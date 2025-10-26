«Το πηγάδι έχει στερέψει»: Ανακοίνωση του Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ για πάγωμα της επισιτιστικής βοήθειας

Το shutdown που έβαλε λουκέτο στις κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών την 1η Οκτωβρίου, παραλύει και το πρόγραμμα κουπονιών που βοηθά περίπου 1 στους 8 Αμερικανούς να αγοράσουν είδη παντοπωλείου. Τα επιδόματα μέσω του Προγράμματος Συμπληρωματικής Βοήθειας για τη Διατροφή (SNAP), παγώνουν από 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας που χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «το πηγάδι έχει στερέψει».

Οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ αμερικανικής κυβέρνησης και αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών για το ποιος εμποδίζει την επαναλειτουργία της κυβέρνησης είναι εκτός ελέγχου. Δημοκρατικοί νομοθέτες απέστειλαν επιστολή στην υπουργό Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς ζητώντας να χρησιμοποιηθούν έκτακτα κεφάλαια για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των παροχών του επόμενου μήνα. Ωστόσο, υπόμνημα του υπουργείου Γεωργίας αναφέρει ότι «τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης δεν είναι νομικά διαθέσιμα καθώς προορίζονται για περιοχές φυσικών καταστροφών.

Το υπόμνημα του USDA αναφέρει επίσης ότι οι πολιτείες δεν θα αποζημιωθούν για την προσωρινή ανάληψη του κόστους.

Το Αρκάνσας και η Οκλαχόμα συμβουλεύουν τους δικαιούχους να εξασφαλίσουν τρόφιμα από άλλες πηγές.

To δεύτερο μεγαλύτερο shutdown

Από τα 15 shutdown στην αμερικανική ιστορία από το 1981, αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Το προηγούμενο έγινε τον Δεκέμβριο 2018/Ιανουάριο 2019 – κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ – και είχε διάρκεια 35 ημέρες, τη μεγαλύτερη έως τώρα.

Οι Δημοκρατικοί δεν συμφωνούν με το νομοσχέδιο που πρότεινε ο Λευκός Οίκος, θέτοντας ως προϋπόθεση να μη μειωθεί ο αριθμός αυτών που δικαιούνται δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (medicare ή Obamacare) και να συνεχιστούν οι φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες στα ασφάλιστρα υγείας, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η πλειοψηφία που απαιτείται στο Κογκρέσο, για τη συμφωνία του νέου προϋπολιγισμού.

Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι έπονται απολύσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, περισσότεροι από 70.000 ένστολοι υπάλληλοι, που υπηρετούν σε καίριες υπηρεσίες του υπουργείου —όπως η Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία και η Υπηρεσία Μετανάστευσης θα πληρωθούν για όλες τις ώρες εργασίας τους κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.