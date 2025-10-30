Πώς να εξασφαλίσεις 63 μέρες άδεια το 2026 χρησιμοποιώντας μόνο 28 ημέρες
Με λίγη στρατηγική και σωστό προγραμματισμό μπορείς να «επεκτείνεις» την ετήσια άδειά σου και να απολαύσεις πάνω από δύο μήνες διακοπών μέσα στο 2026, χωρίς όμως να ξοδέψεις όλες σου τις μέρες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων, ειδικά αυτών που έχουν οικογένεια και παιδιά. Η ετήσια άδεια είναι πάντα κάτι που «ταλανίζει» το μέσο άνθρωπο, αφού πάντα σκέφτεται πότε θα την αξιοποιήσει.
Σύμφωνα με τον οδηγό του Target Jobs, αν συνδυάσεις σωστά τις αργίες με τις ημέρες ετήσιας άδειας, μπορείς να απουσιάσεις έως και 63 ημέρες μέσα στο 2026, χωρίς να της σπαταλήσεις κι όλες.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αταμάν: «Να κρατήσουμε ισορροπία αμυντικά σ’ όλο το παιχνίδι»
12:34 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τα 20άρια της Καινούργιου και η μάχη Σκορδά - Λιάγκα
12:16 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Νέα έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινοι» οι Τεττέη και Παντελίδης
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ