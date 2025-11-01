Ανακαλύφθηκε ιστορικός παιδικός τάφος σε σχήμα κύβου - Αποκάλυψαν και χέρι με τέσσερα δάχτυλα

Ένας τάφος σε πίθο (τάφος από πιθάρι) ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών στον Τύμβο Küllüoba στην περιοχή Seyitgazi του Εσκισεχίρ στην Τουρκία.

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι το ανάγλυφο ενός χεριού με ένα δάχτυλο που έλειπε συμβόλιζε το πένθος εκείνη την εποχή.

Ο τύμβος Küllüoba, που βρίσκεται στην περιοχή Seyitgazi του Εσκισεχίρ , ξεχωρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα οικισμών της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στον τύμβο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η Küllüoba, είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα πρώιμης αστικοποίησης στη Δυτική Ανατολία .

Τα δεδομένα που ελήφθησαν αποκαλύπτουν επίσης ότι ο οικισμός δημιούργησε εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τους πολιτισμούς της Τροίας και της Κεντρικής Ανατολίας .

Οι ανασκαφές στον τύμβο, που βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του κέντρου της περιοχής, συνεχίζονται με άδεια της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσείων της Τουρκίας, με στόχο την αποκάλυψη της ιστορίας της περιοχής, όπου οι οικισμοί κατοικούνταν αδιάλειπτα για 1.250 χρόνια κατά την Εποχή του Χαλκού.