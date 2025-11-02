Η Ρωσία εργάζεται πάνω σε έναν νέο τύπο αεροσκάφους – μεγαλύτερο από ποτέ

Η Ρωσία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου τύπου αερόπλοιου, μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην Αρκτική.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο δίκτυο RuAviation, η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το ρωσικό υπουργείο Εμπορίου και τη Διαστημική Υπηρεσία (Roscosmos) και στοχεύει να καλύψει τα αυξανόμενα προβλήματα μεταφοράς υλικών και προσωπικού στους απομονωμένους σταθμούς του Βόρειου Πόλου.

Μέχρι σήμερα, οι ρωσικές βάσεις στην Αρκτική εξυπηρετούνται κυρίως από ελικόπτερα τύπου Mi-8, τα οποία αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1960 και πλέον παρουσιάζουν σοβαρά σημάδια γήρανσης.

Η συντήρηση και αντικατάστασή τους θεωρείται πρακτικά αδύνατη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση νέων λύσεων μεταφοράς, καθώς το μεταφορικό έργο προς τον Βόρειο Πόλο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Αερόπλοια νέας γενιάς για ακραίες συνθήκες

Το σχεδιαζόμενο αερόπλοιο, που αναπτύσσεται από το ρωσικό γραφείο σχεδιασμού DKBA, θα πρέπει να πληροί εξαιρετικά απαιτητικές προδιαγραφές: λειτουργία σε θερμοκρασίες κάτω των -50°C, αυτονομία τουλάχιστον 1.000 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 40 τόνων.

Σε αντίθεση με τα αεροσκάφη, τα οποία χρειάζονται ειδικές, θερμαινόμενες διαδρόμους προσγείωσης, σχεδόν ανύπαρκτους στις πολικές περιοχές, τα αερόπλοια μπορούν να απογειώνονται και να προσγειώνονται χωρίς υποδομές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα.

Το νέο αερόπλοιο θα χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα πρόωσης, ικανό να αξιοποιεί διαφορετικά καύσιμα, ώστε να παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον αέρα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα υλικά των δεξαμενών, που θα αντέχουν στις ακραίες θερμοκρασίες χωρίς να χάνουν αέρια — ένα από τα βασικά προβλήματα παλαιότερων μοντέλων.

Παράλληλα, αναπτύσσεται και ένα σταθερό αερόπλοιο-πλατφόρμα, το οποίο θα αγκυροβολεί πάνω από την Αρκτική και θα λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνιών, παρέχοντας στις ερευνητικές βάσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο και τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρωσία.

Η ακριβής ημερομηνία δοκιμής ή ένταξης των νέων αερόπλοιων παραμένει άγνωστη, ωστόσο το σχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική της Μόσχας για ενίσχυση της παρουσίας της στον αρκτικό κύκλο, μια περιοχή αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας και πλούτου σε φυσικούς πόρους.