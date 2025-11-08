ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών 

Newsbomb

ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αστυνομικοί στην Ιντιάνα στις ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την προκαταρκτική έρευνά τους για τον θάνατο καθαρίστριας, η οποία πήγε σε λάθος διεύθυνση και χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα που έριξε πίσω από την πόρτα ένοικος διότι φοβόταν ότι αντιμετώπιζε εισβολείς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Παρασκευή.

Τα ευρήματα της αστυνομικής διεύθυνσης του Γουάιτσταουν διαβιβάστηκαν επίσημα στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Μπουν, για να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο τραγικό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την Τετάρτη.

Ο εισαγγελέας, ο Κεντ Ίστγουντ, τόνισε σε μέσα ενημέρωσης ότι την υπόθεση περιπλέκει νομικό δόγμα στην Ιντιάνα, που αναγνωρίζει στους κατοίκους της πολιτείας δικαίωμα να κάνουν χρήση βίας, ακόμη και θανατηφόρας βίας σε κάποιες περιπτώσεις, για να προστατευτούν από εισβολείς στα σπίτια τους.

Το θύμα ονομαζόταν Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρες δε Βελάσκες κι ήταν 32 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία· τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ήταν μετανάστρια από τη Γουατεμάλα, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα που έριξε ένας από τους δυο ενοίκους του σπιτιού πίσω από την πόρτα, όταν η Ρίος Πέρες και ο σύζυγός της έφθασαν εκεί πριν από τα ξημερώματα, εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Τζάρκας.

Οι ένοικοι του σπιτιού είχαν ήδη τηλεφωνήσει στην άμεση δράση, για να αναφέρουν πιθανή διάρρηξη σε εξέλιξη.

Αστυνομικοί που έφθασαν επιτόπου βρήκαν τη Ρίος Πέρες θανάσιμα τραυματισμένη και συμπέραναν πως το θύμα και ο σύζυγός του ήταν «μέλη συνεργείου καθαριότητας που έφθασε από σφάλμα σε λαθεμένη διεύθυνση».

Δεν βρέθηκε κανένα τεκμήριο ότι έγινε απόπειρα διάρρηξης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο σύζυγος του θύματος, ο Μαουρίσιο Βελάσκες, δήλωσε στην εφημερίδα Indianapolis Star ότι ο ίδιος και η σύζυγός του πίστευαν πως βρίσκονταν στη σωστή διεύθυνση και το έλεγξαν δυο φορές προτού πλησιάσουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Star, ο κ. Βελάσκες είπε πως το ζευγάρι στεκόταν στη βεράντα του σπιτιού κι έψαχνε το κλειδί για να μπει, στο Γουάιτσταουν, προάστιο της Ιντιανάπολης, όταν δέχτηκε πυρά.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατοίκων του σπιτιού, ούτε του προσώπου που τράβηξε τη σκανδάλη, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «περίπλοκη, λεπτή και εξελισσόμενη».

Οι περιστάσεις του φόνου θυμίζουν κι άλλες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων στις ΗΠΑ, στις οποίες ιδιοκτήτες σπιτιών άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που πήγαν σε λάθος διευθύνσεις διότι νόμιζαν πως ήταν εισβολείς.

Ο κομητειακός εισαγγελέας που ανέλαβε την εξέταση της υπόθεσης στη Γουάιτσταουν θα χρειαστεί να λάβει υπόψη τοπικό νόμο στην Ιντιάνα ο οποίος επιτρέπει σε κατοίκους μέσα στα σπίτια τους να κάνουν χρήση δυνητικά θανατηφόρας βίας για να αμυνθούν αν έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν πως απειλούνται από εισβολέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο - Συνελήφθη ο υπεύθυνος

10:20LIFESTYLE

Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψαν ότι οι ωκεανοί της Γης δεν ήταν πάντα μπλε και ότι μπορεί να αλλάξουν ξανά: Αυτό θα είναι το νέο τους χρώμα

10:09LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία - Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

To Halloween τελείωσε, η προσφορά* της Novibet όμως συνεχίζει να τρομάζει!

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Οι ευχές του υπουργού για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας - «Εισέρχεται σε νέα εποχή»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών - Ποιοι μένουν εκτός

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Γυναίκα «παγιδευμένη σε βαλίτσα» βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ λεωφορείου

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο μυστικό του πλανήτη αποκαλύφθηκε - Μπορεί να ωφελήσει για 170.000 χρόνια τη Γη

09:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθαρίστρια έπεσε νεκρή από σφαίρα όταν πήγε σε λάθος σπίτι στην Ιντιάνα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Στηρίζω απόλυτα τα μέτρα Χρυσοχοΐδη - Προεκλογικό φυλλάδιο το βιβλίο Τσίπρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

07:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οικογένεια διαδοχικών βαρομετρικών από την Ιταλία «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Φραγκιαδάκηδων-Καργάκηδων μέχρι πριν λίγες μέρες - Μαζί σε γλέντια οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί σπίτι τους - Τους εντόπισαν από τη μυρωδιά

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολλές ζωές του Ζοχράν Μαμντάνι: Aπό ράπερ, ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το 536 μ.Χ. ήταν το χειρότερο έτος που θα μπορούσε να έχει ζήσει κανείς;

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή από σήμερα (8/11) το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης - Τι προβλέπει

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τουλάχιστον δύο 24ωρα ήταν στο σημείο η απανθρακωμένη σορός - Δύσκολη η ταυτοποίησή του

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τον έκανε να φανεί αδύναμος - Γιατί ο Πούτιν απομάκρυνε το «δεξί του χέρι» Λαβρόφ

07:28LIFESTYLE

Μέγκαν Μάρκλ: H Δούκισσα του Σάσεξ «μένει από χρήματα» και επιστρέφει στο σινεμά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ