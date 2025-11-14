Γιατί η Γερμανία καλεί όλους τους 18χρονους άνδρες σε στρατιωτικές εξετάσεις

Κι όμως, το Βερολίνο ετοιμάζεται από το 2026 να ξαναβάλει τους 18χρονους στο στρατιωτικό κάδρο, όχι υπό την έννοια της κλασικής θητείας, αλλά εισάγοντάς τους σε ένα υποχρεωτικό... φιλτράρισμα: Όλοι οι άνδρες που κλείνουν τα 18 θα θεωρούνται δυνητικά κατάλληλοι για στράτευση και θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο για την υγεία, τη φυσική τους κατάσταση και κυρίως για το εάν είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν. Οι γυναίκες, από την πλευρά τους, θα μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά.

